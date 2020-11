Les autorités ivoiriennes veillent à ce que l'ordre public ne soit nullement perturbé en cette période postélectorale, où l'opposition maintient son mot d'ordre de désobéissance civile. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a conjointement signé un arrêté avec le ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation par intérim portant prorogation de la mesure de suspension des marches et autres manifestations sur la voie publique.

Marches et manifestations de rue toujours interdites par le Gouvernement