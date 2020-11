Tensions post-électorales: Les manifestations de rue toujours interdites

À J+3 de l'élection présidentielle de 2020, la tension est toujours à son comble en Côte d'Ivoire. Les autorités sécuritaires ivoiriennes, qui entendent maintenir l'ordre et la discipline viennent pour ce faire de proroger l'interdiction des manifestations de rue.

Manifestations de rue suspendues jusqu'au 15 novembre inclus

Obéissant à son mot d'ordre de désobéissance civile, l'opposition ivoirienne est sortie dans la rue, lors de l'élection présidentielle, pour empêcher la tenue et obtenir au besoin le report de ce scrutin. L'élection s'étant tout de même tenue, ces leaders de l'opposition sont revenus à la charge pour annoncer la mise en place d'un Conseil national de transition présidé par Henri Konan Bédié.

Du côté du pouvoir, l'on s'achemine vers une réélection d'Alassane Ouattara à la Présidence de la République de Côte d'Ivoire. Adama Bictogo, Directeur exécutif du RHDP a d'ailleurs appelé les Coordonateurs régionaux et départementaux du parti présidentiel à « bien vouloir mettre en place tout ce qu'il faut (voitures, motos, vélos, tricycles, etc.) pour la manifestation festive à l'occasion de la victoire du candidat du RHDP, SEM Alassane Ouattara ».

Dans un arrêté conjoint, le ministre de la Sécurité et de la protection civile et le ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation par intérim ont décidé de la suspension sur toute l’étendue du territoire national, de la période allant du 2 novembre au 15 novembre inclus, des marches, sit-in et autres manifestations sur la voie publique