Obsèques de Sidy Diallo : Alassane Ouattara pleure son « neveu »

Décédé le samedi dernier, Augustin Sidy Diallo sera inhumé, ce vendredi 27 novembre. Présent à la veillée de prière à la Mosquée de la Riviera Golf, Alassane Ouattara a exprimé toute son affliction pour la perte de son « neveu ».

Alassane Ouattara à propos de Sidy Diallo : « Que son âme repose en paix ! »

La foudre s'est abattue sur la Côte d'Ivoire en général et sur le milieu du football en particulier, le samedi 21 novembre dernier. Augustin Sidy Diallo a en effet tiré sa révérence après avoir été infecté du Coronavirus. Affrecté par cette brusque disparition du président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) les hommages de proches, parents, amis et collaborateurs n'ont cessé de déferlé, et ce, même au sommet de l'État.

Jeudi, un hommage des sportifs ivoiriens a été rendu au président Sidy Diallo à la Maison de verre de Treichville (siège de la FIF). Ce fut un moment de vives émotions, de douleurs et de larmes mêlées. La dépouille du fils du Patriarche Abdoulaye Diallo s'est par ailleurs retrouvée à la Grande Mosquée de la Riviera Golf pour une prière pour le défunt, dans la soirée de ce jeudi.

Pour cette cérémonie religieuse, de nombreuses illustres personnalités ont fait le déplacement, dont le Président Alassane Ouattara. Au sortir de cette autre cérémonie, le chef de l'État a posté ce tweet : « C’est avec une vive émotion que j’ai pris part, dans la soirée du jeudi, à la Grande Mosquée de la Riviera Golf, à la veillée de prières pour le repos de l’âme de mon neveu Augustin Sidy DIALLO, Président de la FIF. » Avant d'ajouter : « Je réitère mes condoléances les plus attristées à sa famille et à ses proches. Que son âme repose en paix ! »

Sidy Diallo, faut-il le rappeler, a été inhumé, ce vendredi à Djékanou dans la stricte intimité familiale. Dans le même temps, le Président Ouattara s'est envolé pour la France avant son investiture, le 14 décembre prochain.