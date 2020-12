Football: La Chine veut arracher Jean Evrard Kouassi à la Côte d’Ivoire

Le buteur ivoirien de Wuhan Zall en Chine, Jean Evrard Kouassi, a donné les vraies raisons pour lesquelles il n’a pas pu prendre part aux deux derniers matches des Eléphants de Côte d’Ivoire.

Jean Evrard Kouassi: "On refuse que je vienne en sélection. Je ne sais pas pour quelle raison"

Le redoutable attaquant ivoirien Jean Evrard Kouassi, évoluant à Wuhan Zall en Chine, a réalisé une très belle saison. En 12 matches, le joueur de 26 ans a inscrit 5 buts et a délivré 4 passes décisives. Une sacrée performance qui a valu sa convocation en équipe nationale de Côte de d’Ivoire pour les deux rencontres contre Madagascar à l’occasion des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021. Cependant, l’ancien buteur de Moossou Fc n’a pas pu prendre part à ces deux matches.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux quelques jours après sa convocation, le joueur a fait savoir que les dirigeants du Wuhan Zall ont catégoriquement refusé de le laisser venir à Abidjan. ’’J’ai eu l’accord de mon club pour venir mais après le match que nous avons joué, on refuse que je vienne en sélection. Je ne sais pas pour quelle raison”, a expliqué Jean Evrard Kouassi.

Présentement à Abidjan pour les vacances, Jean Evrard Kouassi a été invité, lundi, à l’émission ‘’La Grande Team’’ sur La3. L'attaquant a fait savoir qu’il a été sollicité pour intégrer la sélection chinoise. Ce qui pourrait être une raison pour laquelle ses dirigeants l’ont bloqué en Chine.

‘’J'avais été approché pour jouer dans la sélection de Chine et j'ai refusé. Il faut savoir que le sélectionneur de l'équipe nationale de la Chine était mon coach la saison dernière du côté de Wuhan et c'est grâce à notre belle performance qu'il a été promu sélectionneur. Du coup, il dit qu'il me voulait en sélection. Il m'a appelé, mais j'ai dit non... Il a insisté. Je pense que cela est un peu à la base de la situation que j'ai connue récemment lors des convocations de la sélection Ivoirienne‘’, a-t-il indiqué.

Puis Jean Evrard Kouassi de poursuivre: ‘’En Chine, ils n'étaient pas vraiment ravis. Ils savent que si je viens jouer pour la Côte d'Ivoire, je ne serai plus éligible pour la sélection de Chine. Il faut dire que je suis aimé là-bas. Ils se sont dit qu'il y a une possibilité que je joue pour leur sélection... A l'annonce de ma convocation pour la Côte d'Ivoire, j'ai reçu des messages méchants de certains supporters chinois‘’. Mais le buteur ivoirien a tout de même rassuré qu’il ne trahira pas son pays: ‘’je vais jouer pour la Côte d’Ivoire‘’, a-t-il affirmé.