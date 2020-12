La Zone de libre-échange (ZLECAF) effective dès le 1er janvier 2021

Les chefs d’États africains donnent le feu vert pour l’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine ( ZLECAF) à partir du 1er janvier 2021. C'était lors d'un Sommet de l’Union Africaine par visioconférence, le samedi 5 décembre 2020.

La ZLECAF opérationnelle en 2021 mais...

La Commission économique pour l’Afrique (CEA) a décidé de retarder la date de la mise en œuvre effective de la ZLECAF, prévue le 1er juillet 2020, au 1er janvier 2021. Cependant, le chemin est encore long pour la mise en application de toutes les dispositions de l’accord; et ce, pour plusieurs raisons d’ordre technique. Ce report, selon le communiqué sorti de la 13ème session extraordinaire de la Conférence de l’Union Africaine sur la ZLECAF, présidée par le chef de l'Etat sud-africain Cyril Ramaphosa, Président en exercice de l’UA, est lié à la pandémie du Covid-19.

Cependant, plusieurs pays ont déjà donné leur accord de principe pour l'opérationalisation de la ZLECAF. Selon le ministre ivoirien du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba, la Côte d’Ivoire ''a déposé ses instruments de ratification pour l’accord de la ZLECAF et ses offres tarifaires aussi bien au niveau des marchandises de service à la CEDEAO qui les a transmis à la commission de l’Union africaine''.

L’objectif de ce marché africain est d’établir un cadre global et multilatéralement bénéfique pour les relations commerciales entre les Etats membres de l’Union africaine. De manière à améliorer la compétitivité des entreprises (en fonction de la réduction des coûts des transactions commerciales). De même qu’à promouvoir la transformation économique et sociale pour réaliser la croissance globale, l’industrialisation et le développement durable.

Selon un rapport de la CEA sur les effets de la COVID-19 sur l’Afrique, entre 300 000 et 3,3 millions d’Africains peuvent perdre la vie en conséquence directe à la crise sanitaire de Covid-19. ‘’Dans ce contexte, il faut souligner la nécessité de maintenir l’élan et l’ambition de la ZLECAF. Lesquels existaient avant l’arrivée de la COVID -19. Cela, dit-il, permettra à l’Afrique de récupérer et de renforcer sa résilience à long terme’’, a fait savoir le Directeur de la division de l’intégration régionale et du commerce, à la Commission économique pour l’Afrique (CEA), Stephen Karingi, lors d’un webinaire au mois de mai 2020.

Les Zones de libre-échange des Communautés économiques régionales (CER), servent de piliers à la création de la ZLECAF, aux côtés de la Commission économique pour l’Afrique (CEA). L'Accord de libre-échange continental africain est légalement entré en vigueur ce 30 mai 2019, sans pour autant définir les modalités de fonctionnement.

"Un jalon historique ! L'Accord de libre-échange africain est entré en vigueur aujourd'hui. Nous célébrons le triomphe de l'intégration économique audacieuse, pragmatique et à l'échelle du continent’’, avait salué la Commission de l’Union Africaine.