FIF: Cyrille Domoraud dit toute la vérité sur la signature de Drogba

Président de l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI), Cyrille Domoraud est accusé par les partisans de Didier Drogba d’avoir imité la signature de la star ivoirienne. L’ancien défenseur central s’est prononcé sur cette affaire.

Cyrille Domoraud se prononce sur les textes de l’AFI

La semaine dernière, l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI) portait un coup sérieux à l’ambition de Didier Drogba de présider la Fédération ivoirienne de football (FIF). La structure présidée par Cyrille Domoraud décidait d’accorder son parrainage à Idriss Diallo au détriment de Didier Drogba. Depuis cette décision, des rumeurs font état de textes de l’AFI qui obligeraient Cyrille Domoraud et l’ensemble du bureau à soutenir un candidat à la FIF issu de l’organisation. Ces textes auraient même été modifiés par le président de l’AFI qui, dans ce sens, aurait toujours, selon les informations distillées sur la toile, imiter la signature de Didier Drogba.

Devant ces accusations, Cyrille Domoraus a réagi. Interrogé par les confrères de Super Sport, l’ancien capitaine des Eléphants a rejeté en bloc toutes ces accusations. « Les modifications qui ont été apportées dans nos textes n'ont rien à voir avec les parrainages et les élections. Ces changements ont été faits à la demande de FIFPro. On ne gagne rien à faire du faux. Didier Drogba a donné mandat à Eric Monnet pour la modification des textes. Il a même signé en P.O. Idem pour Dimy Stéphane. On n'a imité la signature de personne. Imiter une signature est dangereux et répréhensible. Nous sommes tous allés à l'école. On sait ce qu'on risque en faisant une telle chose », a indiqué le président de l’AFI. Cyrille Domoraud a accusé certaines personnes de « vouloir jeter en pâture » le bureau de l’AFI. «En tout cas, nous sommes tous surpris par cette affaire », a-t-il ajouté.

Cyrille Domoraud menacé?

Avant cette mise au point de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, des informations faisant état d’une volonté de plusieurs membres de l’AFI de désavouer le bureau actuel, ont abondamment circulé. Généralement bien informé, le confrère Sport Mania fait même cas d’une pétition qui est envoyée aux joueurs ivoiriens évoluant en Europe pour leur demander de prendre position contre Cyrille Domoraud et son équipe. Cette action viserait, selon Sport Mania, à annuler le vote opéré par l’AFI en faveur d’Idriss Diallo et ensuite, attribuer le parrainage de l’association à Didier Drogba. Pour l’heure, le camp Drogba n’a pas fait publiquement cas de cette affaire de fraude supposée.