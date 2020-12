Ouattara WATTS, premier africain dans la collection MoMA - New York

Historique entrée du peintre ivoirien Ouattara WATTS dans la collection du prestigieux Musée d'Art Contemporain de New York (MoMA) aux Etats-Unis.

Ouattara Watts, un plasticien qui interroge sa relation au monde

Disciple du génie de l'art contemporain, Jean-Michel Basquiat, à la fin de sa vie, Ouattara WATTS devient ainsi le premier artiste d'origine Africaine, à faire son entrée au Musée d’Art Moderne de New York, aux USA, connu sous l’acronyme MoMA (Museum of Modern Art). « C’est historique. C’est inédit », soutient Auguste Errol MIMI, critique d’art et ami de longue date du peintre ivoirien.

« Pour moi, Africain, je vois cela comme quand Obama rentre à la Maison Blanche », traduit-il son émotion. C’est en janvier 1988 qu’il va convaincre Basquiat qu’il rejoindra aux Etats-Unis où il se met à peintre, inspiré de ses us et coutumes d’enfant du Poro. L'homme a exposé dans les musées et galeries de renom et les grandes biennales dans le monde. A savoir la documenta de Kassel – Allemagne (Réf. «Documenta II Platform 5», Hatje Cantz, catalogue), Biennale de Venise (Italie), Biennale de Whitney (USA), etc. (Voir CV).

Né en 1957 à Abidjan, en Côte d’Ivoire, WATTS est initié par son grand-père guérisseur, originaire de Korhogo. Convaincu qu’“être artiste, c'est être le gardien du cosmos”, il découvre par la suite les grands noms de la peinture contemporaine européenne (Picasso, Modigliani, Giacometti, Braque, Derain, Mondrian…) à la bibliothèque du centre culturel français de la capitale ivoirienne.

Depuis le début de sa carrière, le travail de Ouattara Watts a été présenté lors de manifestations majeures, comme à la Biennale de Venise en 1993, à la Documenta 11 à Kassel en 2002, à 1:54 Contemporary African Art Fair à Londres en 2014 ou encore à la Biennale de Dakar en 2017.

Dans son petit milieu de l'art ivoirien, Ouattara Watts est devenu, peut-on le dire sans se tromper, une légende de la peinture et de l'art comtemporain africain. Mais au-delà de sa rencontre avec Basquiat qui l'a profondément marqué, Ouattara Watts est surtout un plasticien qui interroge sa relation au monde.