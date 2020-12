Décès de Paolo Rossi, l'Italien héros du Mondial 1982

Le joueur italien Paolo Rossi, héros du Mondial 1982, est mort à l’âge de 64 ans, a-t-on appris ce jeudi 10 décembre 2020.

Paolo Rossi - Diego Maradona: Deux légendes du foot nous quittent

L’annonce de la mort du Ballon d'or de 1982 a été faite par son épouse, Federica Cappelletti sur Instagram. Le footballeur italien Paolo Rossi, héros de la Coupe du monde 1982 remportée par l'Italie, est mort à l'âge de 64 ans. Federica Cappelletti a publié une photo du couple avec la légende "Forever", suivie d'un cœur. "Il n'y aura jamais plus quelqu'un comme toi, unique, spécial", a-t-elle aussi écrit sur Facebook. Les causes du décès de l’attaquant italien surnommé "Pablito" n’ont pas été révélées.

Des hommages ont commencé à tomber soulignant le talent exceptionnel de l’attaquant, auteur du triplé lors d'un mythique Italie-Brésil (3-2) lors du mondial de 1982. "Paolo Rossi, l'aimable poète du foot qui a fait la joie de toute l'Italie en 1982 est mort", souligne sur son site le quotidien Corriere della Sera, qui évoque la "maladie incurable" dont il souffrait. Il était "l'homme qui fit pleurer le Brésil et emmena les azzurri de Bearzot à la conquête de la Coupe du monde", relève de son côté le journal La Repubblica.

Face à la Pologne, il s'offre un doublé et une place en finale. Lors de cet ultime match contre la RFA, le Toscan marque le premier des trois buts italiens (3-1). L'Italie remporte sa 3e Coupe du monde, Rossi finit meilleur joueur et buteur. Et le Ballon d'or vient couronner cette année exceptionnelle, écrit Francetvinfo.fr.

L’attaquant, suspendu pour trois ans en 1980 dans une affaire de scandale de matchs de football truqués, avait été convoqué pour le Mondial 1982, à la suite d’une réduction de sa sanction. L'annonce du décès de Rossi intervient moins de deux semaines après celui de la légende argentine Diego Maradona, qui avait remporté la Coupe du Monde 1986.