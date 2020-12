Menaces terroristes sur Abidjan, selon l'Ambassade des Etats-Unis

En cette période des fêtes de fin d'année, des menaces terroristes visant la capitale ivoirienne se font de plus en plus persistantes. C'est du moins l'alerte que lance, sur son site internet, l'Ambassade américaine installée à Abidjan.

« L’ambassade des États-Unis est au courant des menaces terroristes crédibles sur Abidjan »

À l'instar des autres pays de la sous-région ouest-africaine, la Côte d'Ivoire fait face à des menaces terroristes de plus en plus accrues ces dernières années. Qui ne se souvient pas de l'attentat terroriste, le premier du genre en Côte d'Ivoire, perpétré dans la station balnéaire de Grand-Bassam, le 13 mars 2016, qui a fait 22 morts, dont 16 civils, 3 militaires et 3 terroristes.

Les terroristes ont encore remis les couverts à Kafolo, à la frontière ivoiro-burkinabè. Dans cette localité du Nord ivoirien, ces hommes sans foi ni loi se sont en effet attaqués à une position mixte de l'armée ivoirienne, jeudi 11 juin 2020. Le bilan de cette attaque faisait état de 14 morts et 5 blessés dans les rangs des Forces de défense et de sécurité (FDS). Côté ennemis, 01 mort et 01 blessé emporté par les assaillants. » Sidibé Ali alias Sofiane, présenté comme le cerveau de cette attaque, ainsi qu’une trentaine de membres de son commando, avaient été appréhendé par les fins limiers ivoiriens.

Les autorités sécuritaires ivoiriennes ont certes déployé leurs forces aux quatre coins du pays pour annihiler toutes autres velléités d'attaques terroristes contre la Côte d'Ivoire. La représentation diplomatique américaine accréditée en Côte d'Ivoire lance cependant une autre alerte. « Côte d'Ivoire : L'ambassade des États-Unis est consciente des menaces terroristes crédibles contre les installations et les lieux commerciaux fréquentés par les Occidentaux à Abidjan et aux alentours pendant la période des fêtes. Soyez plus prudent lorsque vous êtes dans le pays », peut-on lire sur le portail de cette ambassade.

Tout en renforçant leur posture de sécurité, les autorités américaines appellent leurs ressortissants à la vigilance. « Les citoyens américains sont également invités à faire preuve d'une plus grande prudence lorsqu'ils sont dans le pays », ont-elles prévenu.

À noter que la Côte d'Ivoire, en coopération avec la France, est en passe d'achever la construction d'une académie antiterroriste à Jacqueville.