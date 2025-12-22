Législative à Yopougon : Bictogo na pas le « luxe de perdre »

Député d’Agboville et maire de Yopougon, Adama Bictogo est lancé cette année dans la course aux députations dans la plus grande commune d’Abidjan. Cette bataille est liée à son avenir politique. En effet, une défaite signerait son départ de la présidence de l’Assemblée nationale.

« Je ne peux pas perdre » : à Yopougon, Adama Bictogo face à l’élection la plus dangereuse de sa vie

Adama Bictogo était un homme fort à l’intérieur du pays, à Agboville plus précisément, où il a été élu député. Contre toute attente, lors des dernières élections municipales, il a été parachuté à Yopougon par le président Alassane Ouattara. Cela avait pour but de, dit-on, arracher ce gros bastion au PPA-CI, parti d’opposition.

Malgré la rudesse de la bataille, le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire a réussi le test. Il a montré par la même occasion sa capacité à relever des défis importants. C’est un bien énorme pour ses ambitions de succéder au chef de l’État. Néanmoins, il va devoir lutter cette fois pour ses deux mandats électifs dans la même commune de Yopougon. Il est en lice pour les législatives du 27 décembre prochain.

Interrogé par nos confrères de RFI, il a évoqué sans détour les risques qu’emporte pour lui cette élection. Il a listé les points forts de son bilan de maire de Yopougon. Notamment, l’immense travail de consolidation de la cohésion sociale dont il a fait sa bataille.

Adama Bictogo estime que ses concitoyens de cette « cité de la joie » ne sont pas des robots. Ils savent reconnaître un homme et la qualité du travail qu’il fait. Ainsi, il ne craint pas l’opposition qui, dans cette élection, est faible après son échec à peser dans la dernière bataille pour la présidentielle.

Adama Bictogo « je ne peux me payer le luxe de ne pas gagner «

Mais le danger pour Bictogo dans cette élection reste la défaite. En effet, dans une élection, peu importe l’adversaire, rien n’est dit d’avance. Il reconnaît cependant qu’un revers serait un terrible coup dur pour sa carrière politique.

« Lorsqu’on fait une analyse politique, avec mon poste de président de l’Assemblée nationale sortant, je ne peux me payer le luxe de ne pas gagner cette élection. Donc c’est un avenir politique qui se joue », dit-il avant de rappeler : « Vous savez, j’ai toujours été un homme de challenge. Pour moi, c’est un challenge et je pense que le jeu en vaut la chandelle. »

Au sein du RHDP, son parti politique, Adama Bictogo est en concurrence avec Téné Birahima Ouattara, le frère cadet du président Alassane Ouattara. Cette concurrence est pour sa succession. De nombreux cadres au sein du RHDP estiment que le maire de Yopougon pourrait faire un bon candidat. Toutefois, l’autre parti des cadres du parti opte de plus en plus pour le frère du président.

Adama Bictogo, depuis sa prise du poste de Maire de Yopougon, n’a cessé de multiplier les actions dans le social envers les populations.