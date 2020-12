La Grande-Bretagne renvoie Bédié et Ouattara dos-à-dos

Henri Konan Bédié, le chef de file de l’opposition ivoirienne, a reçu, jeudi, une visite de courtoisie de son Excellence Josephine Gauld, ambassadeur de la Grande-Bretagne en Côte d’Ivoire en fin de mission à Abidjan.

L'appel de S.E Josephine Gauld (ambassadeur de Grande-Bretagne) aux acteurs politiques ivoiriens, après une visite à Bédié

Josephine Gauld, Ambassadeur de Grande-Bretagne en Côte d’Ivoire, était, jeudi 10 décembre 2020, à la résidence de l’ex-chef de l’ État, Henri Konan Bédié, figure de la contestation du troisième mandat du président Alassane Ouattara. « J’arrive à la fin de ma mission en Côte d’Ivoire après quatre ans et demi. Alors j’ai tenu à venir lui dire au revoir », a-t-elle confié à sa sortie d’audience.

La diplomate anglaise a également indiqué que leurs échanges ont porté sur le dernier discours du président de l’ex-Conseil national de transition (CNT), relativement à la situation de post-crise électorale en Côte d’Ivoire. « Nous avons échangé un tout petit peu sur son discours d’hier soir (mercredi) et surtout l’importance du dialogue et la paix. J’ai lu son discours avec beaucoup d’intérêt », a-t-elle fait savoir.

Pour Josephine Gauld, seul un « dialogue franc et sincère » entre les acteurs politiques ivoiriens, peut aider à une résolution définitive de la crise. Si tous se disent conscients de la nécessité de l’ouverture d’un dialogue politique, les contours de ces échanges restent toujours à définir. L’ancien chef de l’ État et principal interlocuteur du pouvoir en sa qualité de chef de file de l’opposition a posé comme préalables, la libération de tous les opposants détenus ainsi que le retour sécurisé en Côte d’Ivoire des "exilés politiques" dont Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Noël Akossi Bendjo.

Henri Konan Bédié se dit par ailleurs favorablen, non pas à un tête-à-tête avec le président Ouattara, comme initialement prévu, mais à un dialogue politique incluant toutes les forces vives de la nation. Des propositions qui semblent agacer le régime RHDP pour qui il n'est point question de succomber à ce "chantage odieux, à cette surenchère nauséeuse et inacceptable » venant du chef de file de l'opposition.