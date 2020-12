Guinée: Investi, Alpha Condé jure de respecter la Constitution

Le président guinéen Alpha Condé, 82 ans, a prêté serment pour entamer un troisième mandat, ce mardi 15 décembre 2020, soit 24 h seulement après son homologue ivoirien Alassane Ouattara.

Guinée: Alpha Condé prête serment pour un 3è mandat après Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire

Cet après-midi du mardi 15 décembre 2020, le président réélu de Guinée, Pr Alpha Condé, a prêté serment devant les conseillers de la Cour constitutionnelle qui a déclaré prendre acte de la prestation de serment du président de la République qui sera installé le 21 décembre 2020 dans ses fonctions.

Le chef de l’État s’est solennellement engagé à diriger la Guinée en respectant et en faisant respecter la Constitution. Et qu’en cas de parjure, qu’il subisse les rigueurs de la loi. Débout devant les juges de la cour constitutionnelle, la main droite levée et faisant dos à une partie de l’assistance, Alpha Condé a déclaré : «Moi Alpha Condé, Président de la République élu conformément à la constitution, je jure devant le peuple de Guinée et sur mon honneur, de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la constitution, des lois et décisions de justice… ».

Dans son discours de circonstance, suivant le protocole de la cérémonie, Mohamed Lamnine Bangoura, Président de la cour constitutionnelle, est revenu sur les résultats de l’élection présidentielle du 18 octobre dernier. Il a également rappelé le rôle du chef de l’État et évoqué les attentes du peuple de Guinée, pour le nouveau mandat de six ans.

La victoire d’Alpha Condé à la présidentielle a été confirmée le 7 novembre 2020 par la Cour constitutionnelle. Le président sortant a remporté 59,50% des suffrages contre 33,49% pour son rival, Cellou Dalein Diallo. La Cour constitutionnelle a évalué à 79,51% le taux de participation dans le pays, un taux légèrement supérieur à celui dévoilé par la Ceni, qui était de 78,88%.

Cellou Dalein Diallo, candidat de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), a donc épuisé les recours juridiques possibles. Au lendemain du scrutin, l’ancien Premier ministre de Lansana Conté s’était autoproclamé vainqueur de l’élection, affirmant avoir obtenu 53,8 % des voix, avant même la publication des résultats provisoires par la Ceni.