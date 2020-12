Libération d' Affi N'guessan : Hanny Tchelley met KKB en mission

Pascal Affi N'guessan est détenu depuis le 6 novembre 2020, après avoir annoncé la création d'un Conseil national de transition (CNT), dirigé par Henri Konan Bédié, au lendemain de l'élection présidentielle de fin octobre 2020. D'autres figures de l'opposition ivoirienne et de la société civile ont également été interpellées. Pour Hanny Tchelley, actrice et réalisatrice ivoirienne en exil en France, Kouadio Konan Bertin (KKB) qui vient d'être nommé ministre de la Réconciliation nationale est face à un gros défi et une grande mission.

Que peut KKB pour la libération de Pascal Affi N'guessan ?

En Côte d'Ivoire, la question de la réconciliation nationale est dorénavant l'affaire de Kouadio Konan Bertin, également connu sous le nom KKB. En effet, l'ex-député de la commune balnéaire de Port-Bouët a été nommé ministre de la Réconciliation nationale par Alassane Ouattara, le mardi 15 décembre 2020. Ainsi l'adversaire du chef d'État ivoirien à la présidentielle du samedi 31 octobre 2020 intègre-t-il le gouvernement d'Hamed Bakayoko.

Kouadio Konan Bertin prend la tête du département de la Réconciliation nationale au moment où des opposants et des acteurs de la société civile sont aux arrêts. Pascal Affi N'guessan, ancien porte-parole du Conseil national de transition d'Henri Konan Bédié, a été interpellé dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 novembre 2020, dans le village d'Abidé, à Adzopé. Bien avant lui, Maurice Kakou Guikahué, le secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), tombait dans les mailles du filet de la police nationale. Il faut noter que des militantes de GPS (Générations et peuples solidaires) de Guillaume Soro, Pulchérie Gbalet, Koua Justin et bien d’autres sont également détenus. Et c'est sur ce dossier que la réalisatrice Hanny Tchelley attend le nouveau ministre de la Réconciliation nationale.

Tout en félicitant Kouadio Konan Bertin pour sa nomination, la productrice ivoirienne note que KKB est allé au bout de ses choix et les a assumés. "Tu en tires bénéfice, je salue et respecte cela. Merci aussi au président Ouattara pour avoir respecté sa parole et tenu ses engagements envers toi ! Te voici donc dans tes nouveaux habits de ministre de la Réconciliation nationale de Côte d’Ivoire! Quel défi ! Quel challenge ! Mais quelle exaltation en même temps !", a écrit Hanny Tchelley sur Facebook.

L'épouse du chanteur François Kency, proche de Laurent Gbagbo, a saisi l'occasion pour "humblement" et "modestement" suggéré que la première bataille ou le premier dossier de KKB "soit la libération des prisonniers politiques : des derniers (le prof Kacou Guicahué, le PM Affi N’guessan, les militantes du PDCI, du GPS, Mme Pulchérie Gballet, Koua Justin) aux plus anciens (le général Dogbo Blé, les commandants Abéhi, Séka, l’Amiral Vagba Faussigneaux et les autres)". Elle estime que si le candidat malheureux à l'élection présidentielle d'octobre 2020 réussit cette "grande mission", son ministère aura tout son sens et les Ivoiriens lui seront reconnaissants.