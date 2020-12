Cameroun: Ce qui s’est passé entre Cheick Cissé et Brenda Biya

La fille du président camerounais, Brenda Biya, serait-elle en couple avec l’Ivoirien Cheick Cissé, la star mondiale du taekwondo ?

Brenda Biya: Cheick CISSÉ comme Widkid en 2019?

Comme une traînée de poudre, la toile s’est très vite entichée de la nouvelle annonçant la fille du président de la République du Cameroun, Brenda BIYA, en relation sentimentale avec le triple champion d’Afrique et champion olympique du Taekwondo, Cheick Sallah CISSÉ.

Tout part d’une vidéo ayant futé en novembre 2020 sur les réseaux sociaux et dans laquelle on aperçoit les deux tourtereaux assis ensemble avec les emojis de cœur. Très vite, le public a conclu une relation probable avec le sportif Cheick CISSÉ. Pour beaucoup, il n’y a pas de fumée sans feu. Brenda Biya, 22 ans, entrepreneure avec sa propre ligne de perruques et aspirante rappeuse, filerait le parfait amour avec l’Ivoirien.

Après plusieurs jours de supputation, la belle Brenda met fin à la folle rumeur faisant de Cheick CISSÉ le « beau-fils » de papa popol. « Lol, je ne suis pas en couple », a réagi Brenda, l’ancienne auditrice de l'École nationale d'administration et de magistrature (ENAM) qui avouait dans un live Instagram, il y a quelques mois, être en couple.

Rappelons que Brenda qui envisage de faire une carrière musicale, est une fan de plusieurs artistes africains tels que Locko et Wizkid. Elle a toujours rejeté l’idée d’être un jour en couple avec "son frère" Camerounais. Fin décembre 2019, elle invitait Wizkid au Palais De L’Unité, la demeure du couple présidentiel, pour un show privé et une party de selfies.