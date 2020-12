Université de Man: Le ministre Adama DIAWARA galvanise les étudiants "ambitieux"

Les meilleurs étudiants de l'Université de Man (U-Man), dans la région du District des montagnes, ont été récompensés, lundi 21 décembre 2020, lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Prof. Adama DIAWARA, à l’antenne de l’établissement à Abidjan.

Université de Man: Les meilleurs étudiants primés

Ces étudiants qui ont brillé par la qualité de leur travail et leur attitude durant l’année universitaire 2019-2020, ont été récompensés à travers différents prix.

Des prix spéciaux genres, des prix d’encouragement en sciences et technologies, des prix de premiers par niveau d’étude et un super prix ont été décernés aux apprenants de ladite université en présence de leurs parents.

Tout en les félicitant, le ministre Adama DIAWARA a exhorté les 11 étudiants primés à être des exemples pour leurs camarades. « Cette journée marque la reconnaissance du mérite et elle appelle également à une réflexion approfondie sur les responsabilités de chacun pour une école d’excellence, car c’est à l’école que se forgent les clés qui ouvrent à la vie », a-t-il recommandé, ajoutant que « les jeunes à l’honneur aujourd’hui sont porteurs de valeurs et d’efforts.

«C’est pourquoi, en félicitant personnellement, j’exhorte les étudiants qui seront primés aujourd’hui, mais aussi l’ensemble des étudiants de l’U-Man, à être des modèles pour les autres », a confié Prof. DIAWARA.

Le ministre a appelé l’ensemble du système d’enseignement supérieur à être plus ambitieux et à voir plus grand et plus haut. Quant au président de l’U-Man, prof. Lancina COULIBALY, il a tenu à remercier tous les partenaires qui soutiennent l’institution universitaire « dans la qualité, matériellement et financièrement ». Il a tenu également à remercier le premier responsable du MESRS « pour son soutien constant en faveur de l’Université de Man et son implication diligente qui nous permet de respecter année après année, les calendriers académiques. Nous espérons de lui une contribution significative pour continuer la stabilité avec une gestion propre aux institutions polytechniques ». Notons que la présente journée d’excellence est à la 4ème du genre qui est dédiée aux meilleurs étudiants de l’Université de Man.