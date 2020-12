Pierre Pinto et Aka Aouélé se battent autour du test Covid à l'aéroport

Depuis la réouverture de l'aéroport FHB, les autorités ivoiriennes ont instauré un système contrôle pour détecter tous les voyageurs (entrant comme sortant) atteints de Covid-19. Dans un tweet publié, ce mercredi, le journaliste Pierre Pinto indique que le test réalisé en Côte d'Ivoire n'est pas reconnu en France. Le confrère a aussitôt été contredit par Eugène Aka Aouélé, ministre ivoirien de la Santé, qui a déclaré, lors du compte rendu du Conseil hebdomadaire des ministres, que le test réalisé à Abidjan est bel et bien fiable.

Déclaration de Pierre Pinto à propos du test Covid, Aka Aouélé s'explique

Dans un communiqué publié, le 22 septembre dernier, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et le ministre des Transports déclaraient conjointement qu’ « il est fait obligation à tout voyageur au départ ou à destination de la Côte d’Ivoire doit se munir d’une attestation de test Covid-19 négatif réalisé par la technique PCR datant au plus de sept (7) jours à partir de la date de prélèvement », moyennant le paiement de la somme de cinquante mille (50 000) francs CFA qui devait être strictement respectés par tous les voyageurs.

Pierre Pinto, correspondant de RFI à Abidjan, jetait un pavé dans la mare en déclarant tôt ce matin dans un tweet : « Les tests COVID effectués en Côte d'Ivoire dans le cadre de l’attestation de transport ne sont pas reconnus en France. » Puis, il ajoute : « Officiellement le QR code ne donne aucune info fiable sur le test effectué. Il est demandé aux passagers un nouveau test (antigénique) à l’arrivée à Paris. »

Dr Eugène Aka Aoulé est donc monté au créneau pour rectifier le tir. Répondant à une interrogation d'un journaliste lors du compte rendu du Conseil des ministres, cet après-midi de mercredi, le ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique a clairement indiqué : « Nous avons un très bon système de contrôle. Le test est exigé à l'aéroport Félix Houphouët Boigny d'Abidjan. »

La mise au point d'Aka Aouélé sur le test Covid

Revenant sur les propos du journaliste français, le ministre Aka Aouélé a fait savoir que Pierre Pinto avait visité l'Institut Pasteur d'Abidjan et il connaît bien le système mis en place par la Côte d'Ivoire. Aussi, ajoute le ministre, « ce n'est pas la validité de notre test qui est en cause », mais c'est plutôt un problème informatique.

« En fait, le système QR (là où on stocke toutes les informations) ne donne des informations que sur des individus, mais pas les informations sur le laboratoire. Donc il n'a pas la totalité des informations, le système tel qu'il est. Alors qu'on devait avoir toutes les informations sur le test réalisé du voyageur. Et ce code-barre devait être rattaché au laboratoire directement. Mais, comme c'est signé à Cocody, ce n'est pas directement rattaché à l'Institut Pasteur, ce qui fait qu'une partie des informations apparaissent, mais les autres informations n'apparaissent pas », explique le ministre, avant de conclure sur ce point : « C'est tout simplement une incompréhension. »

Une question se pose cependant : jusqu'à quand les autorités sanitaires ivoiriennes synchroniseront-elles toutes les informations sur le test Covid réalisé en Côte d'Ivoire pour éviter des désagréments aux voyageurs au départ d'Abidjan pour la France ?