Mali: Tout sur le programme d'inhumation de Soumaïla Cissé

Décédé le vendredi 25 décembre 2019 des suites de la Covid-19, l’opposant malien Soumaïla Cissé sera inhumé le 1er janvier 2021.

Mali: L'inhumation de Soumaïla Cissé prévue le 1er janvier

Le chef de file de l’opposition malienne, Soumaïla Cissé, décédé subitement à Paris des suites de la Covid-19, sera inhumé le vendredi 1er janvier 2021 dans la stricte intimité familiale, a-t-on appris de source concordante. La dépouille mortelle du désormais ex-président de l’Union pour la République et la démocratie (URD), en provenance de Paris, est attendue l’après-midi du jeudi 31 décembre 2020, à l’Aéroport international Modibo Kéita de Bamako.

Selon L’Essor, un site malien d’informations en ligne, les obsèques auront lieu au palais de la culture Amadou Hampaté Bah. Les opérations de rapatriement de la dépouille mortelle de Soumaila Cissé, décédé à Paris, sont entièrement prises en charge par le budget national, a annoncé samedi la présidence malienne, qui précise que la veuve du disparu, Assita Traoré épouse Cissé a accepté l’offre faite par le Gouvernement malien de prendre en charge les opérations de rapatriement de la dépouille mortelle.

Le disparu était la principale figure de l’opposition politique malienne depuis un peu plus d’une dizaine d’années. Trois fois candidat à l’élection présidentielle, trois fois arrivé deuxième, l’homme était bien parti pour accéder enfin à la magistrature suprême de son pays. La chute du président Ibrahim Boubacar Keïta, à la suite du putsch militaire du 18 août, avait placé le politicien de 71 ans en position de favori pour la prochaine présidentielle prévue dans un an et demi, pour sortir de l’actuelle période de transition dirigée par les militaires. Ce décès subit laisse sous le choc, le peuple malien, particulièrement les militants de l’ URD, le parti qu’il a fondé en 2003 dans son objectif de conquête du pouvoir d’ Etat.