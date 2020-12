RHDP: Polémique autour de Fatim Bamba, épouse de Gon Coulibaly

Les élections législatives de 2021 s’annoncent palpitantes, surtout au RHDP (parti au pouvoir). Dans la localité d’Anyama, on annonce la candidature de Mme Fatim Bamba qui se trouve être une des épouses de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

La candidature de Mme Fatim Bamba Gon Coulibaly gênerait-elle des interêts particuliers au sein du RHDP?

C’est avec un grand interêt que les Ivoiriens ont appris ce lundi 28 décembre 2020 la candidature aux élections législatives à venir, de Mme Fatim Bamba, présentée comme une des épouses de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly décédé en juillet dernier. « Nous jeunesses d’Anyama, réunies au sein de la plateforme des mouvements de jeunesses et de soutien proches du RHDP et de la société civile d’Anyama, encourageons et soutenons la candidature de Madame Fatim Bamba Coulibaly aux élections législatives de Mars 2021 », ont indiquer des jeunes militants du RHDP au terme d’un atelier qui s’est tenu, samedi 26 décembre à Anyama.

Les législatives de 2021 sont prévues pour se tenir le 06 mars prochain mais avant, les partis politiques sont déjà à pied d’oeuvre pour le choix de leurs différents porte-étendards. A Anyama, beaucoup ont porté leur choix sur la co-épouse d’Assetou Gon Coulibaly (épouse légalement reconnue). « Mme Fatim Gon Coulibaly, depuis des années, est la pièce maitresse de la victoire du RHDP à Anyama. Les différents scores obtenus lors des élections passées sont à son honneur. Ce n’est pas trop dire que c’est elle qui a sauvé le RHDP à Anyama. Au regard du contexte nouveau aux prochaines élections législatives avec la participation de l’opposition, Mme Gon Coulibaly est le candidat idéal pour défendre les couleurs du parti. Et nous espérons que la direction du RHDP saura faire le bon choix qui est celui de Mme Gon Coulibaly qui nous a montré qu’on peut faire la politique avec de l’humanisme, la main sur le cœur », vantent ses partisans.

Ces derniers disent avoir pris comme boussole, les critères de désignation des candidats définis par la direction du RHDP, à savoir l’assise populaire, la capacité financière et l’implication du candidat pour la vie du parti. « Il ressort des consultations que Mme Fatim Gon Coulibaly, au regard de ses actions sociales en faveur des populations démunies de la commune d’Anyama depuis plus de dix ans, son engagement politique en faveur du RHDP et du président Alassane Ouattara, ses actions de développement en faveur des populations d’Anyama commune et sous-préfecture. Ou encore son apport sur le plan culturel est le candidat idéal pour donner la victoire au RHDP. Et nous invitons la direction du parti à entériner ce choix de la base », a déclaré Sangaré Drissa au nom des mouvements signataires de la déclaration de soutien à la candidature de Fatim Gon Coulibaly.

Mais cette candidature saluée par certains qui y voient un bel hommage au disparu Premier ministre, Amadou Gon, n’est pas très appréciée par d’autres militants du parti au pouvoir, qui en appellent à la vigilance. « Fatim Bamba met en péril le travail de Ouattara à Anyama », a titré, ce lundi, le journal proche du RHDP, L’Essor, qui exhorte la direction du parti à ‘’agir rapidement’’. La candidature de Mme Fatim Bamba gênerait-elle des interêts particuliers au sein du RHDP? Les supputations vont bon train en attendant la désignation et la publication de la liste définitive des candidats officiels retenus par le RHDP.

COMMUNIQUE FINAL COMMUNIQUE FINAL DES ASSISES DE LA PLATEFORME DES MOUVEMENTS DE JEUNESSE ET DE SOUTIEN PROCHES DU RHDP ET DE LA SOCIETE CIVILE DE LA COMMUNE D’ANYAMA, TENUES LE SAMEDI 26 DECEMBRE 2020.

Considérant les actions sociales menées par Madame Fatim Bamba Coulibaly en faveur des populations démunies de la commune d’Anyama entre autres : -Soutien aux familles musulmanes pendant le mois de Ramadan, la fête de Ramadan et de la Tabaski, le Pèlerinage à la Mecque (100 personnes par an).

-Soutien aux familles chrétiennes pendant le mois de carême en vivre et non-vivre, pendant la fête pascale, octroi de billet d’Avion pour le pèlerinage à Lourdes, et le soutien aux familles à travers les dons de cadeaux aux enfants pendant la Noel. Rappelons que toutes ces actions se mènent chaque année depuis plus de dix ans.

-Aussi est-il besoin de souligner son apport en kits sanitaires et alimentaires pendant la COVID-19 qui s’élève à des dizaines de millions, ce à quoi nous ne nous attendions pas.

-L’apport en vivre et non-vivre de Madame Bamba Coulibaly a été d’un soutien incommensurable à nos populations en juin 2020 lors du drame de l’éboulement de terrain à Anyama qui a fait de plus d’une dizaine de victimes. Pour le relogement des 52 familles, elle ne s’est pas priée pour faire parler son cœur.

-Prise en charge en vivres de 700 sinistrés pendant plus de deux semaines -Prise en charge en vivres et non-vivres de plus de 500 veuves à Anyama et Willamsville.

-Octroi de 20 fauteuils roulants à 20 personnes à handicap d’Anyama.

-Prise en charge de malentendants. Considérant son engagement politique en faveur du RHDP et du président Alassane Ouattara.

-Engagement qui s’est traduit par son soutien au candidat du RHDP, Alassane Ouattara, lors de la rentrée politique des COLOMBES D’AGC qui a mobilisé plus de 10.000 femmes au palais de la culture le 13 Octobre 2020.

-Fatim Bamba Coulibaly est la Marraine d’une plateforme de 110 mouvements de soutien acquise à la cause du RHDP.

-Sa proximité parfaite d’avec toutes les communautés vivant dans la commune d’Anyama, fait d’elle un vecteur pour les actions du RHDP incarné par le président Alassane Ouattara.

Considérant toutes les actions de développement entreprises par Madame Fatim Bamba Coulibaly en faveur des populations d’Anyama commune et sous-préfecture, dont :

-Soutien à hauteur de 50 millions aux femmes (250) par An pour leur autonomisation, sous forme de crédit.

-Construction d’un centre néonatologie (prise en charge d’enfants prématurés) à l’hôpital général d’Anyama. -Réhabilitation et équipement du centre de santé d’Azaguié Blida avec don d’une ambulance.

-Equipement du centre de santé d’Attinguié.

-Construction d’un marché, plus de magasin à Azaguié Blida.

-Don de pompes hydraulique à Tomassé. -Construction de l’église Harriste de Haouabo.

-Construction de l’église protestante d’Anyama-Adjamé.

-Octroi de permis de conduire chaque An aux jeunes d’Anyama.

-Octroi d’un crédit de 170.000Fcfa à 30 jeunes.

Considérant l’apport de Madame Fatim Bamba Coulibaly sur le plan culturel :

-Elle est marraine de plusieurs fêtes de génération

-Organisation de village Gastronomique d’Anyama en 2019 (VIGA)

-Organisation du village CAN 2019

-Marraine de nombreux tournois de maracana

Considérant toutes ces actions socio-politiques qui précèdent, nous jeunesse d’Anyama réunis au sein de la plateforme des mouvements de jeunesse et de soutien proche du RHDP et de la société civile d’Anyama, encourageons et soutenons la candidature de Madame Fatim Bamba Coulibaly aux élections législatives de Mars 2021.

Fait à Abidjan

le samedi 26 Décembre 2020

Mouvements Signataires UTL (Université des temps Libres)

EJECI (Engagement des Jeunes pour l’Emergence de la Côte d’Ivoire)

JUNCI (Jeunesse Unie pour la Nouvelle Côte d’Ivoire) MAG (Mouvement Amadou Gon Coulibaly)

GG (Génération Gagnante)

MOSAFAB (Mouvement de Soutien aux actions de Fatim Bamba Coulibaly)

APC

FORCE 2015

JLCI (Jeunesse Libérale de Côte d’Ivoire)