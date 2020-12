Etats-Unis: 14 millions de personnes sans allocations-chômage

Aux Etats-Unis, le nouveau plan de relance économique de 900 milliards de dollars, a été adopté lundi au forceps par le Congrès. Sous la pression des parlementaires, le président américain l'a ratifié, dimanche 27 décembre au soir.

Plan de relance économique aux Etats-Unis: Les allocations-chômage interrompues pour 14 millions de personnes

Le président a signé le plan d’aide aux ménages et aux petites entreprises dimanche. La veille à minuit, 14 millions de nouveaux chômeurs avaient vu leur allocation expirer. La stratégie du brouillard. Aussi soudainement qu'il avait tapé du poing sur la table, Donald Trump a ratifié dimanche soir le nouveau plan de relance économique des Etats-Unis, qui prévoit d'aider les ménages et les petites entreprises durement touchées par la pandémie de Covid-19.

Samedi soir, faute de signature, les allocations-chômage s'étaient interrompues pour 14 millions de personnes. Mardi, le président avait créé un drame politique en qualifiant de « honte » le plan négocié entre républicains et démocrates avec l'assentiment de son ministre de l'Économie et des Finances. Sa stratégie a semblé encore plus floue le surlendemain quand les républicains faisaient échec à un amendement des démocrates de la Chambre, qui acceptaient la demande présidentielle de passer à 2000 dollars l'aide initiale de 600 $ par foyer.

En vacances à Mar-a-Lago, sa résidence hôtelière de Palm Beach, le président ne signait pas le projet de loi qui lui avait été acheminé. Samedi à minuit, l'expiration de deux programmes d'assistance fédérale pour les personnes ayant perdu leur emploi à cause de la pandémie, a sans doute tout changé. L'allocation chômage prévue par deux programmes d’assistance fédérale mis en place en mars dans le cadre du premier plan de soutien à l'économie a expiré samedi à minuit, laissant dans l'inconnu au moins 12 millions d'Américains qui en bénéficiaient, d'après le groupe de réflexion progressiste The Century Foundation.

Le nouveau plan de relance prolonge jusqu'à mi-mars ces aides fédérales versées aux chômeurs, accorde des prêts garantis aux entreprises, prévoit des milliards de dollars d'aides aux PME, aux sociétés de la restauration, de l'hôtellerie, du transport aérien etc. Il prolonge le moratoire interdisant les expulsions de personnes ne pouvant payer leur loyer, suspend les saisies immobilières et prévoit des fonds pour la distribution des vaccins anti-Covid.

Les démocrates, favorables à un accroissement des versements, ont tenté jeudi de faire voter un amendement en ce sens à la Chambre des représentants, mais il a été bloqué par la minorité républicaine. Une autre session parlementaire est prévue lundi.