Boycott actif : Donald Trump s'alarme des violences en cours à Abidjan

La violence est montée d'un cran à Abidjan et dans certaines localités ivoiriennes. Donald Trump, à travers l'ambassade américaine à Abidjan, fait le point de la situation et s'inquiète de la tournure des évènements.

« La rue de l'Ambassade est complètement bloquée », selon le Représentant de Donald Trump

La Côte d'Ivoire est dans la dernière ligne droite d'une élection présidentielle cruciale. À dix jours de ce scrutin, l'opposition a décidé de passer à la phase pratique de son mot d'ordre de boycott actif. Ainsi, ce lundi 19 octobre 2020, plusieurs manifestations ont éclaté dans de nombreuses localités à travers le pays. Particulièrement à Abidjan, Treichville, Cocody, au quartier de la Riviera 2 et dans le village d'Anono et ses environs, les manifestants ont eu maille à partir avec les forces de l'ordre.

À travers de nombreuses images et vidéos publiées sur les réseaux sociaux, l'on peut apercevoir des véhicules en flamme, des courses-poursuites entre policiers et manifestants, des barricades installées sur la voie publique, ainsi que d'autres dégâts matériels dont l'inventaire est loin d'être exhaustif.

À la Riviera Golf où se trouve la gigantesque ambassade des États-Unis, le scénario n'est pas totalement différent. « Des barricades non officielles ont été installées sur le Boulevard de France entre l'Ambassade américaine et Jacques Prévert (école primaire, Ndlr). La rue de l'Ambassade à Anono est complètement bloquée. La police tente de dégager les routes et utilise des gaz lacrymogènes pour disperser les foules », note le Représentant de Donald Trump accrédité en Côte d'Ivoire, sur le compte Twitter de l'Ambassade.

L'opposition ivoirienne, faut-il le rappeler, a lancé un mot d'ordre de boycott actif pour protester contre la tenue de l'élection présidentielle à la date constitutionnelle du 31 octobre 2020, ainsi que le retrait du Président Alassane Ouattara de la course à la Magistrature suprême pour un 3e mandat, y compris d'autres revendications. Le RHDP, parti au pouvoir, poursuit dans le même temps sa campagne électorale.