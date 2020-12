Le Plateau - Législatives 2021: Hamed Koffi Zarour est candidat !

À Abidjan, Le plateau revêt une importance capitale. Contrôler le cœur de l’économie ivoirienne à travers les différents postes électifs est une priorité pour les grands partis politiques de Côte d’Ivoire. Mais face au RHDP, le PDCI RDA et le FPI, l’homme d’affaires Hamed Koffi Zarour veut déjouer des plans. Il est candidat pour les prochaines élections dans cette commune.

Abidjan : Le Plateau, qui face à Hamed Koffi Zarour ?

L’homme d’affaires Hamed Koffi Zarour s’invite dans la bataille pour les élections législatives dans la commune du Plateau. Si tous les postes électifs d’Abidjan sont importants pour les partis politiques, ceux du Plateau sont les plus prestigieux de Côte d’Ivoire. Il y a cinq ans, Jacques Ehouo, candidat élu du PDCI RDA, operait littéralement un hold up dans cette commune. Ce dernier s’était dressé avec succès face à Fabrice Sawegnon, soutenu par le RHDP. Le parti du Président Ouattara avait fait le choix du communicant au détriment de Ouattara Dramane dit OD, alors favori en l’absence de Noël Akossi Bendjo (PDCI RDA), exilé en France.

Fabrice Sawegnon, l’homme d’affaires le plus swag du pays (il est le patron de Voodoo, puissant groupe actif dans les médias, la communication et dans les lieux de diversement à travers BBr), avait payé cash son parachutage dans cette commune. Il a été combattu presque de toute part, car des militants RHDP, mécontents de son choix, n’avaient rien fait pour l’aider. Le charisme de Fabrice Sawegnon n’avait pas résisté à l’importance de l’enjeu autour de la commune du Plateau, principal centre d’affaires de la ville d’Abidjan, et partant de toute la Côte d’Ivoire.

Le Plateau - Elections : quelles forces en présence ?

L’homme d’affaires Hamed Koffi Zarour veut se frotter à la classe politique ivoirienne dans cette commune aux prochaines élections législatives de 2021. Il porte pour ce faire un idéal : donner à cette commune la place qu’elle mérite en Afrique. Il compte y aller en candidature indépendante, sous la bannière du mouvement citoyen "Agir pour la Côte d’Ivoire". Ce mouvement promeut ses actions en faveur des plus faibles en Côte d’Ivoire en plus de proposer des idées novatrices pour l’impulsion d’un développement plus inclusif.

Hamed Koffi Zarour veut chasser du Plateau les appareils politiques qui, une fois aux affaires, oublient leurs promesses. Le bilan jugé catastrophique de Jacques Ehouo (Jack Bauer) fait de lui le parfait politicien à éviter dans la commune du Plateau. Alors qu’il bénéficiait d’un fort soutien populaire à son arrivée aux affaires, il a peu à peu perdu du soutien dans cette commune qui n’a jamais revêtu les nouveaux habits promis.

Mais la bataille s’annonce tout de même féroce au Plateau en 2021. Hamed Koffi Zarour pourrait se retrouver en face de OD. Cet homme est toujours très apprécié dans la commune, et pas que par les seuls militants du RHDP. "Jack Bauer" voudra certainement conserver ses sièges au Plateau. Malheureusement, les chuchotements de ses administrés laissent penser que le Zorro est depuis devenu zéro.

Le Plateau : Jour de match en attente de confirmation

Le 6 mars 2021, date non encore officielle, pourrait être un jour-choc dans la vie du Plateau. Les arguments du challenger Hamed Koffi Zarour peuvent déjouer plus d’un pronostic.