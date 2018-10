Plateau : Défaite de Fabrice SAWEGNON, avait-il une chance ?

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Fabrice SAWEGNON est le candidat malheureux de l’élection municipale du 13 octobre au Plateau. Le candidat RHDP contre Jacques EHOUO du PDCI n’avait de toute façon aucune chance de l’emporter dans cette commune vitrine du monde des affaires de la Côte d’Ivoire. (Analyse)

Fabrice SAWEGNON, une défaite programmée

Fabrice SAWEGNON est un homme d’affaires très prospère en Côte d’Ivoire depuis déjà plusieurs années. Ce publiciste adopté par la famille présidentielle Mme Dominique et Alassane Ouattara a vu ses affaires prospérer encore plus avec l’avènement de ce couple au pouvoir. Mais gagner de l’argent ne suffisait visiblement plus à ce jeune ivoirien qui a eu des envies de livrer bataille sur le terrain politique dont il ignorait les réalités.

Le patron de Voodoo Group s’est dit qu’il lui suffisait d’obtenir le parrainage du président Alassane Ouattara et de son épouse Dominique Ouattara pour devenir maire du Plateau. Il a naïvement cru qu’une étiquette RHDP lui faciliterait davantage les choses. La réalité sur le terrain a été tout autre. Même si son adversaire Jacques EHOUO n’est pas aussi célèbre ou riche que lui en Côte d’Ivoire, c’est bien lui qui a été voté par les électeurs du Plateau.

Le mauvais départ de Fabrice SAWEGNON

Fabrice SAWEGNON a fait une mauvaise entrée dans la bataille pour la mairie du Plateau. Après sa déclaration d’intention, des révélations ont fusé contre Noël Akossi Bendjo, l’ancien maire de la commune depuis le 25 mars 2001. Fort curieusement, alors que toutes les communes de Côte d’Ivoire souffrent de détournements de deniers publics, c’est le cas de l'ancien maire du Plateau qui intéressera le gouvernement de Côte d'Ivoire. Un audit éclair sera fait des comptes de la commune et des sanctions s'en suivront.

Les militants du PDCI et les observateurs de la vie politique ivoirienne ne sont pas dupes. Ils voient dans la célérité des procédures contre Bendjo une manoeuvre du pouvoir ivoirien pour favoriser l’enfant chéri du couple Dominique et Alassane Ouattara. Mais après l’éviction de Noël Akossi Bendjo, M. Ouattara Dramane deviendra à son tour un problème pour Fabrice SAWEGNON.

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en personne demandera à Ouattara Dramane de se désister au profit du protégé du couple présidentiel. Ce dernier refuse dans un premier temps, mais se voit renouveler cette demande par Kandia Camara, la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale et Secrétaire générale du RDR.

M. Ouattara Dramane qui envisageait une candidature indépendante, parce que sachant qu’il n’aurait pas le soutien du RHDP dont il est membre à travers le RDR, est alors sous une pression incroyable à laquelle il ne parvient pas à résister. Cet épisode a fortement déplu à des militants du parti d’Alassane Ouattara qui diront pour certains clairement qu’ils ne soutiendront jamais Fabrice SAWEGNON.

Comment Jacques EHOUO a pris le dessus sur SAWEGNON

L’ honorable Jacques Gabriel EHOUO, Député de la commune du Plateau, a de solides soutiens dans la ville. En l’absence de Noël Akossi Bendjo, c’est à lui que le PDCI donnera sa caution pour ces élections municipales. Fabrice SAWEGNON qui montre à qui veut le savoir qu’il est proche du couple présidentiel aura donc contre lui tous les militants du PDCI qui ne pardonnent pas la destitution de Noël Akossi Bendjo au Président Ouattara.

L’homme d’affaires devient pour eux le responsable des malheurs du cadre du PDCI qui était aussi très opposé au parti unifié, un projet cher au Président Ouattara. Entre les militants RHDP mécontents du retrait forcé de la candidature de Ouattara Dramane et ceux du PDCI qui ne voulaient plus entendre parler de Fabrice SAWEGNON, pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que le patron de Voodoo Group n’avait aucune chance de l’emporter.

Les militants pro-Gbagbo de la commune du Plateau, dont le parti le FPI a boycotté ces élections, se sont également invités dans l’affaire aux côtés de Jacques EHOUO. Le sort de SAWEGNON était donc définitivement scellé.

Jacques Gabriel EHOUO a été bien élu au Plateau

Jacques Gabriel EHOUO est bien le nouveau maire de la commune du Plateau. Sur 14 900 votants, seulement 5159 ont opté pour Fabrice Sawegnon. 7801 ont choisi le Député Ehouo. 304 bulletins ont été déclarés nuls et 66 sont passés en bulletins verges.

Pourtant, un drôle de scénario s’est produit dans des bureaux de vote puis dans la CEI locale. Des représentants de Fabrice SAWEGNON faisaient les décomptes des votes avec leurs collègues des bureaux de vote. Ils signaient régulièrement les documents nécessaires à l'édition des PV, mais au moment de confirmer ces mêmes chiffres sur les PV, ils disparaissaient des bureaux de vote.

Ils diront pour certains qu’ils ont reçu l’ordre de leur QG de ne signer aucun PV défavorable à leur candidat. Dans les règles de la CEI, un PV peut être validé s’il a été signé par les autres membres présents dans le bureau de vote ainsi que le chef de bureau. Tous les PV ont été convoyés au bureau de la CEI locale par la suite. Là-bas, des corps habillés viendront prendre les responsables de la CEI locale pour les amener dans une destination inconnue.

Le clou du spectacle, ces hommes armés ont emporté les urnes vers 5h du matin dans un bureau de CEI inconnu des autres partis politiques. Ce bureau se situait bizarrement à quelques mètres du domicile de la mère de Fabrice Sawegnon. Dès lors, la tension monte d'un cran et la peur d'un hold up électoral se généralise. Les réseaux sociaux qui veillaient de toute façon sur le processus électoral de cette commune continueront de booster la moindre information sur le sujet. Il est dès lors impossible de détourner les résultats déjà rendus publics par le camp EHOUO.

Le patron de Voodoo Group n'aura d'autres choix que d’admettre la possibilité de sa défaite avec la promesse de n’engager aucun recours. Mais comme tout le monde, le publiciste savait dès les premières heures de la fin du scrutin qu’il avait perdu la partie pour laquelle il était seul à croire qu’il avait ses chances de victoire.