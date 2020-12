Député, le tabouret de Mabri Toikeusse menacé à Zouan-Hounien?

Cadre du RHDP et native de la région du Tonkpi, Gonto Koui Pélagie veut croiser le fer avec Albert Mabri Toikeusse lors des prochaines élections législatives dans la circonscription de Zouan-hounien, dans l’ouest de la Côte d’Ivoire.

Législatives 2021: Gonto Koui Pélagie, celle qui veut déboulonner Mabri Toikeusse

Député sortant, Albert Mabri Toikeusse aura du fil à retordre lors des élections législatives du 6 mars 2021, dans la circonscription de Zouan-Hounien. Son probable adversaire, Gonto Koui Pélagie, transfuge de son parti UDPCI (Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire), profite de ses déboires actuels avec le régime Ouattara, pour ratisser large sur le terrain.

Entre actions sociales en faveur des couches démunies, visites à la chefferie traditionnelle et sensibilisation à la cohésion sociale, cette cadre au Fonds d'entretien routier (FER), semble déterminée à ravir le fauteuil que tient jalousement l'ancien ministre Mabri Toikeusse depuis près d’une décennie. En 7 jours, ce sont 11 villages qui ont reçu la visite de Mme Gonto qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

« Chers parents, j’ai décidé de me présenter à la prochaine législative. Parce que je suis très soucieuse du bien être de mes parents et du département, lequel a du mal à décoller en termes de développement, je veux être député ; par conséquent, je demande votre bénédiction“, rapporte L'intelligent d'Abidjan. Marraine de plusieurs associations de femmes dans le département, Mme Gonto Koui Pelagie a organisé le 24 décembre un arbre de Noël en faveur des tout-petits à l’école primaire du quartier Glileu. C'était réellement une ambiance festive et la communion avec les enfants issus de toutes les communautés confondues.

En tant qu'initiatrice de la plateforme ”Espoir de Zouan-hounien”, la généreuse a offert des cadeaux à plus de 500 enfants. Les femmes, les jeunes, les associations et groupements ont été rencontrés les autres jours dans les quartiers de la commune, ainsi que dans les villages environnants. C’est fort de toutes ses actions, (ainsi même en son absence en août 2020, au plus fort de la crise sanitaire, des vivres et non-vivres ont été offerts aux populations), que les garants de la tradition, lui ont accordé leur bénédiction pour les échéances des élections législatives, en mars 2021.

Mabri Toikeusse, faut-il le souligner, a quitté clandestinement la Côte d’Ivoire depuis début novembre dernier. Il est recherché par la justice ivoirienne depuis la mise en place du Conseil national de transition (CNT) au lendemain de la présidentielle du 31 octobre qui a vu la réélection du président Alassane Ouattara. Va-t-il regagner la Côte d'Ivoire avant la tenue des élections suite au dialogue entre le pouvoir et l'opposition, qui vient de s'achever avec un accord? Attendons de voir.