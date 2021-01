Mali: Décès de l'ancien Premier ministre Modibo Kéïta

Modibo Kéïta, l’ex-Premier ministre malien sous le régime Ibrahim Boubacar Kéïta ( IBK), est décédé ce samedi 2 janvier 2021, a-t-on appris de sources officielles.

Le Mali à nouveau frappé par un deuil: L'ancien Premier ministre Modibo Kéïta est décédé

Le peuple malien est de nouveau en deuil, seulement une semaine après la disparition brutale de l’opposant Soumaïla Cissé, décédé des suites de la Covid-19. Modibo Kéïta, l’ex-Premier ministre, est décédé ce samedi 2 janvier 2021, annonce une note de la Primature malienne.

Né le 31 juillet 1942 à Koulikoro, Modibo Kéïta, ce « grand homme d’Etat pétri de valeurs », avait été nommé en 2015 par le président Ibrahim Boubacar Kéïta lors de sa première élection à la tête de l’Etat malien.

« Je suis affligé ce matin par la nouvelle du décès du PM Modibo KEÏTA. Je salue la mémoire du grand commis de l’Etat et de l’homme pétri de nos valeurs ancestrales de probité, d’honneur et de dignité. J’exprime à sa famille mes condoléances émues et prie pour le repos de son âme », a réagi via twitter Moctar Ouane, l’actuel Premier ministre malien.

Professeur de formation, feu Modibo Kéïta fut ministre des Affaires étrangères de Moussa Traoré, Premier ministre pour un mandat de quelques mois en 2002, sous Alpha Oumar Konaré et Premier ministre sous Ibrahim Boubacar Kéïta.

C’est la troisième personnalité politique malienne qui décède brutalement en l’espace de deux mois, après l’ancien président Amadou Toumani Touré (ATT), en novembre, et l’opposant Soumaïla Cissé, le 25 décembre 2020.