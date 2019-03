Côte d’Ivoire: Le FPI présente ses condoléances à la famille de Bernard Dadié

La branche du Front populaire ivoire (FPI), proche de l’ancien président Laurent Gbagbo, a confirmé le décès du célèbre écrivain, homme politique ivoirien, Bernard Binlin Dadié à ses militants, et présenté dimanche ses condoléances à la famille éplorée, dans un communiqué.

LE FPI pleure Bernard Dadié, membre fondateur de EDS

COMMUNIQUE SUITE AU DECES DU MINISTRE BERNARD BINLIN DADIE

SEM le Président Laurent Gbagbo, Président du Front populaire ivoirien (FPI), Mme Simone Ehivet Gbagbo, ancienne Première Dame de la République de Côte d’Ivoire et Vice-présidente du FPI, Dr. Assoa Adou, Secrétaire général du FPI et l’ensembre de la directeion du Parti, ont la profonde douleur d’annoncer aux militants et sympathisants, à l’ensemble de la communauté nationale et internationale, la disparition du patriarche Bernard Binlin Dadié, ancien ministre, écrivain d’exception, homme de Culture, Président du Congrès national de la Résistance et de la Démocratie (CNRD), membre fondateur de la plateforme politique Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté (EDS), décédé, le samedi 9 mars 2019 à Abidjan, en sa 103 année.

En ces moments de grande douleur et d’émotions, le Président laurent Gbagbo et toute la direction du FPI :

S’inclinent et saluent, avec respect et déférence, la mémoire de l’illustre disparu ;

Présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille biologique de cette icône irremplaçable de la Culture mondiale, à l’ensemble de la grande famille de Culture ivoirienne, à ses amis et connaissances ;

Présentent également leurs condoléances aux responsables et aux militants du CNRD et de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS) ;



S’associent, enfin et pleinement, au deuil qui frappe la famille de ce grand démocrate, serviteur de l’Etat et de la Nation, et l’assurent de leur soutien tout le long de ces tristes épreuves.

Fait à Paris, le 10 mars 2019

Pour le Front populaire ivoirien

Dr. Assoa Adou

Secrétaire général