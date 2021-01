Le cadeau de Nouvel An de Soro Kanigui à Alassane Ouattara

Soro Kanigui Mamadou, autrefois proche de Guillaume Kigbafori Soro, est désormais acquis à la cause d'Alassane Ouattara. Libéré le 23 septembre 2020 après plusieurs mois de détention, le président du RACI (Rassemblement pour la Côte d'Ivoire) a pris la décision de tourner le dos aux soroistes afin de se blottir dans les bras du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

Soro Kanigui se bat pour la majorité de Ouattara à l'Assemblée nationale

Arrêté le 23 décembre 2019 en compagnie de plusieurs autres cadres de Générations et peuples solidaires (GPS), alors que Guillaume Soro était annoncé à Abidjan après un long séjour dans l'hexagone, Soro Kanigui Mamadou a été libéré le 23 septembre 2020. Mais contre toute attente, à sa sortie de prison, le président de Rassemblement pour la Côte d'Ivoire a pris fait et cause pour Alassane Ouattara et le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix.

Après une audience avec le chef de l'État, l'ex-soroiste "a saisi cette occasion pour renouveler de vive voix, au nom des militants et en son nom personnel, ses chaleureuses félicitations au président de la République pour sa brillante élection et a émis les voeux de réussite pour ce mandat. Le président de la République a, à son tour, remercié le président et les militants du RACI pour l'important soutien qu'ils lui ont apporté dans le cadre de cette élection". Pour la présidentielle de fin octobre 2020, Soro Kanigui Mamadou avait appelé ses partisans à voter pour le candidat du RHDP.

Soro Kanigui n'entend pas s'arrêter là en ce qui concerne son soutien à Alassane Ouattara. À l'approche des élections législatives, le directoire du RACI annonce que "dans le souci de renforcer" le président ivoirien "en créant les conditions d'une victoire écrasante aux élections législatives et en consolidant la confiance entre le RACI et le RHDP", il s'engage à participer à ces joutes électorales "sous la bannière RHDP".

Par conséquent, Soro Kanigui Mamadou "invite ses militants et l'opinion publique à se mobiliser pour une victoire écrasante du RHDP aux élections législatives du 6 mars 2021" et "recommande une synergie d'actions impliquant les deux parties en vue de rassurer les bases".