Soro Kanigui lâche Soro Guillaume et prête allégeance à Ouattara

Depuis sa sortie de prison, Soro Kanigui Mamadou a tourné casaque à Guillaume Soro. Le Président de RACI a d'ailleurs été reçu en audience par Alassane Ouattara, mardi 17 novembre 2020, après lui avoir apporté son soutien pour sa réélection.

Soro Kanigui reçu en audience par Alassane Ouattara

Les acteurs politiques ivoiriens ont habitué l'opinion aux alliances qui se nouent et se dénouent au gré des intérêts du moment. L'épisode qui a cours ces derniers jours entre Soro Kanigui Mamadou et Guillaume Soro est d'autant plus édifiant, qu'il mérite qu'on y prête quelque peu attention.

23 décembre 2019, plusieurs cadres de Générations et peuples solidaires (GPS) sont arrêtés au siège de leur mouvement dans la foulée du retour manqué de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Au nombre de ceux-ci, les Députés Alain Lobognon, Soumahoro Kando et Soro Kanigui Mamadou. Après plus de neuf mois passés en prison, certains de ces pro-Soro ont été mis en liberté par la justice ivoirienne.

Mais depuis sa sortie de prison, le Président du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire (RACI) s'est rapproché d'Alassane Ouattara et du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). C'est à juste titre que le désormais ancien pro-Soro a été reçu en audience par le chef de l'État.

« Le Président du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire (RACI) informe l'opinion nationale et internationale et en particulier les militants et sympathisants du RACI que le Président de la République, Son Excellence Alassane OUATTARA, a accordé ce mardi 17 novembre 2020, une audience au Président du parti, l'Honorable SORO Kanigui Mamadou », apprend-on d'un communiqué du RACI.

Au cours de cette rencontre, poursuit le Député de Sirasso : « Le Président du RACI a saisi cette occasion pour renouveler de vive voix, au nom des militants et en son nom personnel, ses chaleureuses félicitations au Président de la République pour sa brillante élection et a émis les voeux de réussite pour ce mandat. Le Président de la République a, à son tour, remercié le Président et les militants du RACI pour l'important soutien qu'ils lui ont apporté dans le cadre de cette élection. »

Tout en exprimant sa gratitude au Président Ouattara pour sa disponibilité et son engagement à « travailler avec toutes les filles et tous les fils de notre pays pour l'édification de la Nation ivoirienne dont nous rêvons tous », Soro Kanigui fait ainsi allégeance au leader du RHDP.