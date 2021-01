Législatives : Bictogo et Kandia Camara se battent, Ouattara silencieux

Le choix des candidat s'annonce houleux au RHDP dans le cadre des législatives prévues le samedi 6 mars 2021. Déjà, le processus de réception des dossiers de candidatures divise le directeur exécutif, Adama Bictogo et Kandia Camara, la directrice nationale de campagne chargée des femmes. Et tout ceci se déroule sous le regard silencieux du maitre des lieux, Alassane Ouattara.

Législatives : Kandia Camara et Adama Bictogo en profond désaccord

Après son écrasante victoire à l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020, Alassane Ouattara met désormais le cap sur les législatives qui devront se tenir le 6 mars 2021. Le président ivoirien est soucieux de s'assurer une majorité à l'Assemblée nationale afin de mener à bien son 3e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Deux mois avant le scrutin, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix se met en ordre de bataille. Mais deux cadres du parti au pouvoir, notamment Adama Bictogo et Kandia Camara se marchent d'ores et déjà sur les pieds.

Dans un communiqué, la "Péré" nationale invite "toutes les femmes du RHDP désireuses d'être candidates aux élections législatives du 6 mars 2021" à "faire connaitre leurs intentions par courrier à déposer au secrétariat de la directrice nationale de campagne chargée des femmes au siège annexe du RHDP à Cocody rue Lepic au plus tard le jeudi 7 janvier 2021 après avoir informé les responsables locaux du parti".

Mais contre toute attente, Adama Bictogo a foulé aux pieds la note de la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. Le directeur exécutif du parti au pouvoir a martelé sur sa page Facebook que "les candidatures qui seront retenues après arbitrage seront celles déposées dans les coordinations et non déposées chez les responsables des structures spécialisées du parti telles que les femmes et les jeunes". L'ex-ministre de l'Intégration africaine va plus loin en précisant que "toutes les candidatures déposées hors du circuit indiqué par la direction du parti selon les instructions du président du parti sont nulles. Il n'y a pas de procédures parallèles pour déposer les candidatures".

On le voit, Adama Bictogo et Kandia Camara se battent pour la réception des dossiers de candidatures. Pour l’heure, cette querelle de famille n’a pas fait sortir Alassane Ouattara de son silence.