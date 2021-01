Congo-Brazza: Tshisekedi prend conseils auprès de Sassou N'guesso

Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo (RDC), a effectué une visite de travail de 48h au Congo voisin où il a échangé avec son homologue brazzavillois Denis Sassou N’guesso.

Les appels de Félix Tshisekedi et Sassou N'guesso au peuple centrafricain

Les présidents Félix-Tshisekedi et Sassou N’Guesso ont évoqué la situation dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), empreinte à de récurrentes attaques des groupes armés qui opèrent dans la région. C’était dans le cadre d’une visite de travail de 48 h effectuée par le président congolais à son homologue de Brazzaville. Les deux chefs d’Etats ont condamné « avec fermeté les actes criminels perpétrés dans cette partie de la RDC ».

Le président Sasssou N’guesso et son homologue de la République démocratique du Congo ont par ailleurs lancé un appel à la Communauté internationale à l’effet de redoubler d’efforts en vue de la mise en œuvre pleine et entière de l’Accord-Cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la Région.

"Son Excellence Monsieur Denis Sassou N'guesso a salué le climat de paix qui règne sur le reste du territoire de la République Démocratique du Congo. Il a encouragé le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à privilégier le dialogue et la concertation en vue de consolider un climat nécessaire à la paix et au développement de son pays", lit-on dans le communiqué final.

Outre la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, les chefs d'Etats ont évoqué la situation au plan sous-régional, notamment en République centrafricaine où les dernières élections présidentielles se sont deroulées dans un contexte de violence généralisée. Les deux chefs d’Etats ont par ailleurs pris acte des résultats provisoires des élections présidentielles et législatives, rendus publics par l’Autorité Nationale des Élections en République Centrafricaine. Ils ont lancé un vibrant appel à l’ensemble de la classe politique centrafricaine afin qu’elle privilégie le dialogue pour sortir ce pays frère du cycle de violence fratricide.