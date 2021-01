Présidentielle - Bénin: L'opposition a pris une importante décision

Au Bénin, l’opposition politique procédera, mercredi 13 janvier 2021, à la mise en place d’une plateforme dénommée « Collectif de l’opposition » en vue de la prochaine élection présidentielle prévue dans le pays le 11 avril 2021.

Présidentielle au Bénin: L'opposition veut mettre en place une coalition

Les leaders de l’opposition béninoise ont annoncé pour, mercredi 13 janvier 2021, la mise en place formelle d’une plateforme politique dénommée « Collectif de l’opposition » dans la perspective du scrutin présidentiel. Selon les initiateurs, il s'agit de former un « bloc uni » pour aller à cette élection dont le 1er tour est fixé au dimanche 11 avril 2021.

Plusieurs figures de l’opposition politique béninoise, dont l’ancien président de la République, Yayi Boni; Valentin Aditi Houdé et l’ancienne députée et présidente du Groupe national de contact (GNC), Amissétou Affo Djobo, sont annoncés à ce rendez-vous du mercredi. Ensemble, ces leaders de l’opposition, entendent mutualiser leurs efforts pour la « restauration de la démocratie ». Et pourquoi pas, aller en rang serré contre le candidat de la majorité présidentielle, certainement le président Patrice Talon dont la candidature est réclamée par ses partisans.

Pour l’heure, le président sortant, bien qu’éligible à un second mandat présidentiel, continue d’entretenir le flou sur le sujet. La question de sa participation ou non devrait être tranchée le samedi 16 janvier 2021, à l’issue du conclave que préparent les formations politiques issues de la majorité présidentielle. Pour faire acte de candidature au Bénin, le candidat doit bénéficier des parrainages d'au moins 16 élus députés ou maires. Chose qui s'avère pour l'heure difficile pour l'opposition dans la mesure où tous les 177 députés et maires que comptent le pays, sont tous issus de la majorité présidentielle.