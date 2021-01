Après Gabrielle Lemaire, deux célébrités craquent pour Didier Drogba

La vidéo intime de Didier Drogba en compagnie de Gabrielle Lemaire, a suscité de nombreuses reactions dont celles de Konnie Touré et de Sandia Chouchou.

Sandia Chouchou et Konnie Touré tombent sous le charme de Didier Drogba

Une vidéo intime dans laquelle l’on aperçoit clairement l’emblématique capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, allongé dans un lit, en compagnie d’une jeune dame autre que son épouse Lalla, a suscité une vive polémique sur la toile.

Pour de nombreux internautes, cette femme répondant au nom de Gabrielle Lemaire est sûrement une amante de l’ancien buteur ivoirien ; et ce, d'autant plus que des rumeurs annonçaient depuis quelques mois, une séparation entre Didier Drogba et son épouse Lalla Diakité.

Eh bien ! Cette rumeur sur le divorce d'avec la belle Lalla, a été confirmée par l’ancien footballeur lui-même. « Je n’ai pas l’habitude de discuter de ma vie privée, mais en raison de spéculations dans les médias aujourd’hui. Je vais confirmer que malheureusement, après 20 ans ensemble, Lalla et moi avons pris la décision difficile de nous séparer l’année dernière. Nous demeurons très proches et notre objectif principal a été nos enfants et de les protéger ainsi que la vie privée de la famille", a-t-il indiqué sur son compte Instagram.

Cette fameuse vidéo a suscité les réactions de plusieurs célébrités ivoiriennes dont l’animatrice Konnie Touré et la chanteuse Couper décaler Sandia Chouchou qui n’ont pas pu s’empêcher d’apprécier le ‘’corps de rêve’’ de l’ancien buteur ivoirien.

"En tout cas ! Avec son chic teint. II est beau à morde avec son joli torse. Vraiment beau partout", a commenté Sandia Chouchou, quand Konnie affirmait: "En tout cas, il est beau couché".