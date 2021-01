RDC : Jean-Pierre Bemba réclame 7 millions de dollars à l'État, la raison

L'ex vice-Président congolais, Jean-Pierre Bemba, réclame plus de 7 millions $US à la République démocratique du Congo (RDC) pour pillage et destruction commis par des éléments de l'armée congolaise, les FARDC, au terme de la présidentielle de 2006, de sa villa de la commune de Maluku.

L’ancien vice-président congolais, apprend-on de médiacongo, a saisi le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe pour dommages-intérêts à cause des préjudices subis. Les faits remontent au second tour de la présidentielle de 2006 en République démocratique du Congo.

L’ex-vice président congolais avait contesté les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale indépendante, au motif que ceux-ci ne reflétaient pas la vérité sortie des urnes.

"Je ne peux pas accepter ces résultats qui sont loin de refléter la vérité des urnes", déclarait le candidat malheureux, annonçant qu'il rejetait les résultats donnant vainqueur le président sortant d'alors, Joseph Kabila.

Bemba confiait de même qu'il allait contester ces résultats en usant de "toutes les voies légales pour faire respecter la volonté [du] peuple". Les résultats du second tour de la présidentielle 2006, créditaient le président sortant Joseph Kabila de 58,05 % des voix contre 41,95 % pour l’opposant Jean-Pierre Bemba.

Rappelons qu'après la proclamation de ces résultats, des hostilités et affrontements avaient éclaté à Kinshasa entre la garde rapprochée de Jean-Pierre Bemba et des éléments des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC).