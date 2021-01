Vitale casse la baraque: "Le mariage n'est pas une obligation"

La chanteuse Couper-décaler Bomisso Nadège alias Vitale a apporté un peu plus d'informations sur son mariage annoncé pour les prochains jours.

Vitale: ''Les propositions de mariage, j'en ai beaucoup reçues mais...''

''Enfin il s’est décidé. Les dates et lieux des différentes cérémonies vous seront communiqués au nom de Jésus. ️2021, c’est vraiment mon année de grâce''. Tel est le message posté, samedi, par la chanteuse Couper-décaler Bomisso Nadège alias Vitale. Ce qui a bien évidemment suscité les réactions de plusieurs internautes qui, pour la plupart, estiment qu'il s'agit encore d'un autre coup de buzz de la séduisante chanteuse. Mais celle-ci est revenue à la charge dimanche en apportant un peu plus d'informations sur son mariage.

''Tous les médias, vous êtes invités à mon mariage. Tous mes jamaïcains, mexicains, colombiens...mais pas d’emporté s'il vous plaît. Dresse code : Tenue hyper classique'', a-t-elle posté sur sa page Facebook, avant d'ajouter: ''Besoin de vrai Model pour ma robe de mariage. Tous les stylistes, vous êtes demandés''. De plus, Vitale a même répondu à ses détracteurs qui ne croient pas en la véracité de son mariage, tout en donnant quelques petits détails sur son homme.

''Le mariage est une grâce. Il est très sacré. C'est Dieu qui octroie cette bénédiction. Le mariage est très important dans la vie de tout être humain. Mais ce n'est pas non plus une obligation. On ne court pas après le mariage. On se marie quand on pense avoir trouvé la bonne personne. Les demandes en mariage, j'en ai beaucoup reçues. Mais je n'étais pas encore prête. Car je ne voulais pas être hypocrite dans un foyer. Je pense être prête maintenant. Mon homme est un africain. Mon mariage n'est pas un buzz. Mon homme et moi convolons effectivement en justes noces très bientôt. Je communiquerai la date dans les jours à venir'', a-t-elle confié à Media Prime.