Le Nigeria se lance dans la production d'un vaccin contre la COVID-19

A l’instar d’autres pays du monde, le Nigeria envisage de produire localement des vaccins contre la COVID-19. Le ministre Osagie Ehanire, en charge de la Santé, l’a annoncé lors d’une conférence de presse animée mardi 19 janvier 2021.

Nigéria: 10 milliards de Naira débloqués pour la production d'un vaccin local

Osagie Ehanire, ministre nigérian de la Santé, a annoncé, mardi, le déblocage de plus de 10 milliards de naira, dans le cadre de son ambitieux projet de lutte contre la propagation de la Covid-19. Avec ce montant, le gouvernement fédéral compte financer la production au niveau local d’un vaccin afin d’éviter au pays de dépendre uniquement des vaccins importés de l’étranger.

« Alors que nous travaillons à la mise au point de nos propres vaccins, le Nigeria explore les possibilités de production sous licence, en collaboration avec des institutions reconnues. Nous explorons également l'option d'une production locale des vaccins dans le pays », a indiqué le ministre Ehanire, sans pour autant donner de précisions sur les vaccins qui seront choisis pour être produits localement, contrairement à l’ Algérie qui à lui opter pour le vaccin russe Spoutnik.

Cependant, on peut déjà imaginer qu’en raison des coûts importants qu’engendre sa conservation, celui de la société Pfizer, par exemple (efficace à 90%), pourra difficilement être produit par le Nigeria. Le pays dirigé par Muhammadu Buhari est à ce jour, le plus touché par le coronavirus en Afrique de l’Ouest, avec 112 004 cas recensés à ce jour, pour 1449 morts et 89 939 guérisons. Cette stratégie, apprend l'agence Ecofin, vise donc à permettre au Nigéria d’avoir les moyens nécessaires de réaliser sa vaste campagne de vaccination. Au total, le Nigeria souhaite vacciner 70% de sa population d’ici 2022; ce qui représente un total de plus de 140 millions de personnes.