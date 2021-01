Vaccin anti Covid-19 : Dr Noua Frédéric évite de justesse une sanction

Face à la pandémie de la Covid-19 qui décime la planète depuis plus d'un an, de nombreux laboratoires à travers le monde ont mis sur pied des vaccins afin de prévenir contre cette pneumonie virale. Alors que de nombreux dirigeants s'activent pour protéger leurs populations, Dr Noua Frédéric, un médecin pédiatre ivoirien, a produit une série de vidéos pour battre en brèche l'efficacité de ce vaccin. Le Directeur de Cabinet d'Eugène Aka Aouélé, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a convoqué, le 30 décembre, le Conseil national de l'ordre des Médecins de la République de Côte d'Ivoire (CNOMCI) pour l'interpeller sur les déviations de son membre, et prendre les sanctions disciplinaires qui s'imposent. Mais finalement, le Dir Cab du ministre s'est voulu clément envers le médecin fautif, non sans lui demander de supprimer toutes ses vidéos s'apparentant à du « charlatanisme ».

Vaccin anti-covid : « L'affirmation thérapeutique de Dr Noua Frédéric assimilable à du charlatanisme »