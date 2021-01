Cameroun : Un vaste réseau de falsification de documents, démantelé

La gendarmerie nationale camerounaise vient de mettre le grappin sur des faussaires appartenant à un réseau de falsification de documents. Les malfrats ont été appréhendés après une intervention des gendarmes le mardi 19 janvier 2021 à Yaoundé.

Fin de parcours pour des membres d'un réseau de falsification de documents

C'est à travers un communiqué que la gendarmerie nationale du Cameroun porte l'information. En effet, dans le cadre de recrutements de personnel au sein des forces de défense, les autorités du pays ont lancé un concours de recrutement. Curieusement, elles constatent que les dossiers des postulants comprennent des documents falsifiés. Soucieuse de faire la lumière sur cette étrange affaire, les gendarmes lancent une opération coup de poing le mardi 19 janvier 2021 dans les environs de la sous-préfecture de Yaoundé 1er.

Les actions de la gendarmerie nationale se sont montrées fructueuses, car un véritable réseau de falsification de documents a été démantelé. On apprend que plusieurs centaines de documents falsifiés, de faux timbres et faux cachets ont été saisis. Il faut noter que l'opération qui s'est déroulée en présence de l'autorité préfectorale a vu l'interpellation d'une dizaine d'individus.

Notre source laisse entendre qu'une enquête a été ouverte par les services compétents. "La gendarmerie nationale en appelle à plus de vigilance lors des différentes procédures pour éviter tout désagrément ainsi qu'à l'acquisition des documents dans les services agréés à cet effet", peut-on lire sur la page Facebook de l'institution étatique. Un internaute, victime de ces faussaires, a tenu à témoigner. "Voilà nos prefets, nos maires et sous préfets et même nos greffiers et magistrats ...j'ai été victime de ces phénomènes en confiant à l'un d'entre eux la demande du CASIER JUDICIAIRE N°: 3 au centre administratif. Après vérification par mes soins avant utilisation pour une procédure en France, il s'est avéré faux ...belle prise", a-t-il commenté.

Il y a un an, six individus avaient été arrêtés pour avoir falsifié les résultats du recrutement d'un millier d'instituteurs en ajoutant 74 nouveaux noms.