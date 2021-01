Filière cacao: Des producteurs en danger de mort, un phénomène sévit

La filière Cacao, en plus d'être confrontée à des difficultés liées au vieillissement des vergers, vit de plus en plus des instants des plus sombres dans le TONKPI et principalement dans le Canton OUA, dans l'ancienne grande Sous-préfecture de MAHAPLEU.

La filière cacao en grande difficulté dans l'Ouest ivoirien: Le maléfique "TAHA KA NA" fait plusieurs victimes

MAHAPLEU, boucle du Cacao dans le TONKPI, le producteur de cacao est loin de connaître l'Eldorado qui puisse lui permettre de combler ses rêves et envies d'un mieux être. Pour cause, le prix du cacao, tel qu'annoncé par le gouvernement de Côte d'Ivoire, fixé à 1000F le kilogramme, est loin d'être appliqué. Sur le terrain, on assiste à un net recul du bonheur du fait du fameux "TAHA KA NAN", expression tirée du Malinké signifiant "Je vais pour revenir".

Dans le département de Danané, à l'extrême ouest du pays, les pratiques mafieuses des acheteurs des produits agricoles sont légion. A titre d'exemple, des centaines de tonnes de cacao, ramassées aux paysans depuis les mois d'Octobre et Novembre 2020 ne sont toujours pas encore payées. "Ya pas d'argent ! L'argent est fini ! L'argent vient ! Gardez espoir !", aiment frédonner les acheteurs.

À la télé, les nouvelles continuent pourtant d'être bonnes pour les supposés producteurs de Cacao. À quel saint se vouer quand dans les foyers, la misère s'y établit avec jouissance ? Les enfants des cacaoculteurs renvoyés des écoles pour scolarité impayée, y resteront encore longtemps, le temps d'un retour imaginaire de l'argent des fèves de cacao produit par leurs parents.

Les moins chanceux meurent de courte maladie ou enterrent parents et épouses dans le plus grand des déshonneurs. Qui doit aux producteurs du Cacao ivoirien? L'État ? Le Conseil Café-Cacao ? Les acheteurs ? Les firmes spécialisées dans le cacao ? Et puis, pourquoi annoncer un prix que l'on ne peut efficacement soutenir ? Sinon comment assure-t-on le suivi des achats sur le terrain ?

Le producteur de cacao est un contribuable actif. Mettre un terme au fameux TAHA KA NAN qui sévit à l'ouest, contribuerait efficacement à lui redonner le sourire, lui si abattu et désespéré dans l'âme.

Une correspondance particulière de Sony WAGONDA