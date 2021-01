Duo Talon-Talata: Comme Joe Biden, Patrice choisit une femme au Bénin

Duo Talon-Talata comme Biden-Harris; Patrice Talon dans les pas de Joe Biden? Le président sortant du Bénin, pour la présidentielle prochaine, vient de choisir la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mariam Chabi Talata Zimé Yérima, comme colistière.

Mariam Chabi Talata Zimé, première vice-présidente du Bénin - Duo Talon-Talata

Le ticket Talon-Talata est officiel, Patrice Talon et Mariam Chabi Talata Zimé Yérima sont les deux candidats de la majorité de la mouvance au pouvoir dans la course à la présidentielle du 11 avril 2021. Ainsi en a décidé le chef de l’Etat béninois candidat à sa propre successionn après concertation du Bureau exécutif national (Ben) du Bloc républicain (Br) et l'Union progressiste (Up).

La colistière de Patrice Talon ne figurait même pas sur la « short list » des deux partis chargés de proposer le nom du candidat de la majorité à la vice-présidence. Ils avaient deux finalistes qu’ils n’ont pas réussi à départager. Et c’est là que Patrice Talon a sorti de son chapeau le nom de sa colistière. Un choix inattendu qui surprend encore, révèle Rfi.

Épouse d’un ingénieur agronome et mère de 4 enfants, Mariam Chabi Talata Zimé Yérima, née le 7 juillet 1963, est professeur de philosophie et députée. C’est en 2019 qu’elle entre au Parlement du Bénin, comme suppléante du ministre de l’Intérieur puis se fait élire vice-présidente de l’Assemblée nationale.

Ticket Talon-Talata: Mariam Chabi Talata Zimé assurera la vacance de la présidence de la République

Le choix de Mariam Chabi Talata Zimé est conforme à l’équilibre régional, devenu une tradition dans la gestion de la chose publique au Bénin. De l’autre côté, les partisans de l’égalité femme-homme auront moins de critiques à faire. Un homme au poste de Président de la République et une femme pour assurer la Vice-présidence; ils n’en demanderont certainement pas plus.

En cas de victoire dans les urnes en avril prochain, elle deviendra la première vice-présidente du Bénin dont l’une des fonctions est d’assurer la vacance de la présidence de la République.

Un ticket qui sera déposé auprès de la Commission électorale entre le 1er et le 4 février, période de dépôt des candidatures. La modification de la Constitution intervenue en novembre 2019 avec les réformes politiques de Talon, crée un poste de vice-président, élu en duo avec le président de la République.