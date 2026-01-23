© Bénin : le gouvernement fait le bilan de la CAN 2025 des Guépards

Lors de la CAN 2025, les Guépards du Bénin ont été éliminé en huitièmes de finale face à l’Égypte. Pour le gouvernement de Patrice Talon, l’équipe de Gernot Rohr a quitté le tournoi avec des progrès reconnus et la volonté affichée de viser plus haut à l’avenir.

CAN 2025 : le bilan de la compétition au Bénin

Après deux absences lors des précédentes éditions, le Bénin a pu se qualifier pour la CAN 2025 au Maroc. Les Guépards se sont hissés jusqu’en 8e de finale où ils ont été éliminés après leur revers face à l’Égypte (3-1). Lors du Conseil des ministres tenu le 21 janvier 2026, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a bien fait de dresser le bilan lucide du parcours béninois, entre progrès assumés et objectifs revus à la hausse.

« Comme nous avons déjà en 2019 goûté au quart de finale, nous espérions bien tout au moins y retourner, voire faire mieux », a reconnu le porte-parole du gouvernement. Pour Wilfried Léandre Houngbédji, l’élimination face à l’Égypte s’explique par l’expérience de l’adversaire : « Nous avions en face de nous un adversaire plus coriace, beaucoup plus expérimenté, supérieur sur le papier comme sur le terrain », tout en rappelant que « la balle est ronde pour tout le monde ».

Le Bénin n’avait pas démérité, poussant le match en prolongation après une égalisation tardive qui a fait naître l’espoir. « Beaucoup de Béninois avaient commencé à rêver secrètement de rééditer l’exploit de 2019 », a même souligné le SGAG.

Pour Wilfried Léandre Houngbédji, le message est clair : « On ne fait plus de la figuration ». Désormais, l’ambition du Bénin est affichée sans détour. « Prochainement, ce qui va enthousiasmer le peuple béninois, ce sera de voir notre équipe aller en demi-finale ou en finale, et pourquoi pas ramener le trophée », a-t-il conclu.