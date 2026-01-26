Bénin : retraite sanitaire, Boni Yayi s’affiche enfin

© Yayi Boni, président du parti Les Démocrates

Au Bénin, l’ancien président de la République du Bénin, Thomas Boni Yayi, a finalement fait une apparition publique ce samedi 24 janvier 2026 à Tchaourou.

Bénin : Boni Yayi sort enfin de sa retraite sanitaire

Il était absent sur le terrain depuis des semaines. Même durant toute la campagne pour le compte des élections législatives auxquelles a participé sa formation politique (Parti Les Démocrates) et depuis l’annonce de sa retraite sanitaire. Mais finalement, l’ancien président béninois Yayi Boni, a été aperçu ce week-end aux côtés de la vice présidente du Bénin.

Yayi Boni a en effet pris part à un colloque scientifique organisé en hommage au Professeur Karim Dramane, figure académique respectée. Une rencontre qui a réuni plusieurs personnalités de premier plan, dont la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, et l’ancien ministre François Abiola. Les échanges ont porté sur les contributions intellectuelles et professionnelles du professeur disparu, dans une atmosphère solennelle et commémorative.

Il faut dire que cette réapparition intervient après une période de discrétion politique observée par l’ex-chef de l’État durant la récente séquence électorale. Boni Yayi s’était abstenu de toute prise de parole publique et n’avait pas participé à la campagne des élections législatives, à l’issue desquelles son parti n’a obtenu aucun siège à l’Assemblée nationale.

Pour rappel avant son retrait, l’ancien président avait rencontré le chef de l’État, Patrice Talon, le 24 octobre 2025, dans le cadre d’échanges portant notamment sur la participation de son parti aux élections générales prévues en 2026. Sa présence à Tchaourou, bien que limitée à un cadre académique et mémoriel, constitue néanmoins un retour symbolique sur la scène publique.

