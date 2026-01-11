Bénin : Les législatives et communales démarrent avec des retards

Au Bénin, les électeurs sont appelés aux urnes pour les élections couplées législatives et communales ce dimanche 11 janvier 2026. Un scrutin majeur qui ouvre le cycle électoral de l’année au pays. Dès les premières heures de la matinée, des retards ont été constatés dans le démarrage du vote dans plusieurs localités.

Légistives 2026 au Bénin : les premiers constats

Au Bénin ce dimanche, les élections législatives et communales visent à élire les 109 députés de l’Assemblée nationale. Dans le cadre des élections communales, le scrutin vise à désigner les conseillers communaux dans les 77 communes du pays. Ce double scrutin constitue une étape déterminante dans la consolidation de la gouvernance nationale et locale, à quelques mois de l’élection présidentielle prévue en avril 2026.

Selon les premières informations de la presse locale, sur le terrain, le démarrage effectif du scrutin n’a pas été uniforme sur l’ensemble du territoire national. Dans certaines localités, notamment à Abomey-Calavi, Porto-Novo et dans des quartiers de Cotonou, plusieurs bureaux de vote n’avaient pas ouvert à l’heure officielle prévue, fixée autour de 7 heures du matin. Les causes évoquées sont : l’arrivée tardive du matériel électoral (urnes, bulletins, encre indélébile) ; l’installation progressive des agents électoraux et des ajustements logistiques de dernière minute.

Mais, dans certaines localités de l’intérieur du pays, le vote a pu démarrer sans incident majeur, avec une organisation jugée satisfaisante par les électeurs présents. La Commission électorale nationale autonome (CENA), en charge de l’organisation du scrutin, avait pourtant multiplié les assurances quant à la bonne préparation du processus électoral.