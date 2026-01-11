© Bénin : L'appel de Patrice Talon en pleine législatives et communales

Au Bénin, le président Patrice Talon a accompli son devoir civique dans la matinée de ce dimanche 11 janvier 2026 à Cotonou. C’est notamment dans le cadre des élections communales et législatives.

Législatives 2026 au Bénin : Patrice Talon lance un message d’espoir

Au Bénin, le Président Patrice Talon était accompagné ce dimanche matin de son épouse pour se rendre au centre de vote de l’École primaire publique Charles Guillot. L’école est située dans le quartier Zongo, au 5ᵉ arrondissement, relevant de la 16ᵉ circonscription électorale. Il sonnait un peu plus de 11 heures lorsque le couple présidentiel a fait son apparition, suscitant un vif engouement populaire le long de son passage.

Après avoir accompli l’acte électoral, Patrice Talon a délivré un message porteur d’espoir et de projection vers l’avenir du Bénin. « Aujourd’hui, c’est le début d’une vie meilleure. Le meilleur est à venir. Notre espérance sur cette terre, c’est que chaque jour soit meilleur que le précédent », a-t-il déclaré en insistant sur une dynamique de progrès continu et de responsabilité collective.

Le président de la République du Bénin a aussi exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement du scrutin dans ses premières heures et à la mobilisation déjà perceptible des électeurs. « Que la journée se passe très bien comme elle a commencé. Avec ce que je vois, cela a bien démarré. Les gens sont sortis voter, et c’était mon souhait », a-t-il lancé, avant d’encourager l’ensemble des citoyens à accomplir leur devoir civique jusqu’à la fermeture des bureaux, dans le respect des règles et des horaires fixés.

Et pour finir, Patrice Talon a invité l’ensemble des citoyens inscrits sur les listes électorales au Bénin à se rendre aux urnes afin de prendre part activement au processus démocratique et d’exercer pleinement leur droit de vote. « Sortez massivement accomplir votre devoir, chers concitoyens », a confié le numéro un béninois.