© Bénin : Patrice Talon veut plus de rigueur en cette fin de mandat

Au Bénin, à quelques mois de la fin de son second mandat, Patrice Talon est engagé dans la gestion du pays jusqu’au dernier jour. En Conseil des ministres ce mercredi 21 janvier 2026, le président béninois a demandé à son équipe de continuer à travailler avec rigueur et attention en cette période marquée par l’élection présidentielle prévue au mois d’avril.

Bénin : pas de relâchement au sein de l’équipe de Patrice Talon

Avec les élections présidentielles prévues en avril prochain, Patrice Talon, Président du Bénin, en fin de mandat, ne montre aucun signe de relâchement. Ce mercredi lors du Conseil des ministre, il a souhaité que l’action du gouvernement se poursuive normalement, sans ralentissement, malgré la période électorale déjà entamée.

En effet, selon le porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji, le président béninois a demandé à ses ministres de rester pleinement mobilisés jusqu’au bout. « C’est un président de la République de combat que nous avons retrouvé à l’occasion de ce premier conseil des ministres de l’année 2026, qui d’ailleurs en a profité pour faire ses bons vœux à l’ensemble de l’équipe, autant qu’il a reçu ceux de l’équipe, par la bouche du ministre d’État, coordonnateur de l’action gouvernementale. C’est un chef de l’État qui a demandé à l’équipe d’être encore plus mobilisés maintenant sur la toute dernière ligne droite », a-t-il rapporté.

Patrice Talon cherche ainsi à éviter toute période de flottement à la tête du Bénin à l’approche de l’élection présidentielle. Il entend rester le garant du bon fonctionnement des institutions et de la continuité de l’action publique malgré qu’il n’est pas candidat. En dépit de l’absence du principal parti d’opposition à l’élection présidentielle pour défaut de parrainage, Talon ne veut pas que son camp se repose sur les résultats obtenus lors des dernières élections.

« Au regard de la dynamique créée par les législatives et les communales, dont les chiffres officiels sont connus, nous n’avons pas de doute, mais en même temps, il n’est pas question d’aller dormir sur nos lauriers au risque de se faire dépasser par l’adversaire. Donc d’être focus, mise en œuvre du programme d’action du gouvernement, mais également d’être attentif sur les perspectives politiques prochaines qui s’annoncent », a précisé Wilfried Houngbédji.

Pour rappel, après les élections présidentielles en Avril prochain, Patrice Talon passera la main en Mai au nouveau président de la République.