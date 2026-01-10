© Double scrutin au Bénin : la PEOSC s'installe pour sa mission d'observation

Au Bénin, la Plateforme Électorale des OSC du Bénin (PEOSC) s’installe pour assurer efficacement sa mission d’observation. À quelques heures du vote, tout est déjà en place. Devant la presse ce samedi, les responsables de la plateforme ont livré une déclaration préliminaire.

Bénin : la PEOSC déploie son dispositif d’observation à quelques heures du vote



Dans cette déclaration préliminaire qui plante le décor, la PEOSC signale que la campagne électorale, qui s’est achevée il y a quelques heures, s’est déroulée dans le calme. Pendant cette période qui précède le vote lui-même, la PEOSC a mené plusieurs actions en vue de garantir un scrutin apaisé. Elle a formé et déployé 77 moniteurs pour le suivi du processus électoral dans les communes. Elle a procédé à la mise en place d’un dispositif de veille et d’analyse des risques électoraux. Une campagne de sensibilisation citoyenne et de prévention des violences électorales a été menée, appuyée par un dialogue entre plusieurs acteurs impliqués dans le processus.



Le jour du vote, la Plateforme Électorale des OSC du Bénin (PEOSC) va déployer 1 200 observateurs électoraux sur toute l’étendue du territoire national. Ces observateurs travailleront en collaboration avec la salle de situation électorale installée à Cotonou. Cette salle est composée de quatre chambres, à savoir : la cellule technique, la cellule de réponse, la cellule de communication et la cellule de vérification des faits. À noter que la salle de situation est dotée des moyens adéquats pour réagir efficacement aux éventuels incidents qui seront signalés par les observateurs.



Il faut préciser que la cellule de vérification des faits est une innovation. Cette cellule est une première dans le cadre de la mission d’observation des élections par la PEOSC. Elle est coordonnée par une équipe technique de la CJID – Centre For Journalism Innovation & Development (CJID) et deux journalistes fact-checkers. « On fait le monitoring pour voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels de façon générale. Sur la base des faits que nous trouvons, on peut choisir un sujet et après vérifier ce fait pour voir si c’est vrai, si c’est faux ou si c’est sorti de son contexte », a confié Mariama Thiam.