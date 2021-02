Comite de Normalisation FIF : Mariam Dao Gabala livre ses priorités

Nommée à la tête du Comité de normalisation de la FIF, Mariam Dao Gabala s'active avec ses collaborateurs pour remettre le football ivoirien sur les rails. Aussi, avant la série de rencontres avec les clubs et les acteurs du sport roi, qui démarre, ce mardi 2 février 2021, le mandataire de la FIFA a entrepris de faire une déclaration liminaire pour donner l'orientation nécessaire aux dirigeants de clubs et les autres acteurs.

Déclaration de Madame Mariam Dao Gabala

« Le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football est à l’œuvre. C’est une équipe de mission dont l’un des principaux objectifs est de rassembler, mobiliser la famille du football et mettre tout en œuvre, pour sauver le football ivoirien. Nous avons commencé, dès la semaine dernière, les concertations, mais des concertations internes. Nous avons écouté l’équipe de management de la FIF, nous avons écouté l’ensemble des acteurs départementaux et aujourd’hui, nous ouvrons une autre phase de la concertation, celle des acteurs.

Quand vous rentrez dans une usine, vous avez l’équipe de management de l’usine. Pour le football ivoirien, l’usine est détenue des acteurs-clé, qui sont les clubs de football, les groupements d’intérêt et toutes ces personnes qui permettent au ballon de rouler, de tourner.

Comment rassembler une famille en écoutant pas les acteurs-clé de cette famille-là ? Au fond, notre mission, c’est de travailler pour ces acteurs-là, pour les clubs clés, pour les supporters, pour l’Etat, pour toutes les personnes qui ont interêt que le ballon tourne. Nous allons d’abord écouter les acteurs. Parce que si nous sommes là aujourd’hui, c’est parce qu’il y a crise. Nous allons les écouter mais nous allons aussi, ensemble de voir, comment remettre le ballon au centre du terrain.

Comment et dans quelles conditions, nous pouvons démarrer un championnat le plus rapidement possible. Parce que, c’est le championnat qui fait vivre les clubs, mais aussi de détecter les jeunes talents qui représentent le pays. Nous allons voir dans quelles conditions nous pouvons démarrer le championnat.

Je voudrais en appeler à chacun d’entre-vous, à la presse, à la population pour nous soutenir dans notre mission. De nous soutenir en relayant les informations telles que nous allons vous les apporter. C’est très important. Nous ne pouvons pas réussir notre mission, si nous n’avons pas avec nous, la presse. Nous avons une mission à durée déterminée. Et nous souhaitons, à la fin de cette mission, redonner aux acteurs eux-mêmes, une maison qui sera nettoyée, qui sera propre et dans laquelle eux-mêmes seront heureux de vivre. »