RDC : Thambwe Mwamba, président du Sénat, sur une chaise éjectable!

RDC: La procédure visant la destitution de Thambwe Mwamba, président du Sénat, enclenchée

Alexis Thambwe Mwamba, le président du Sénat congolais, est depuis plusieurs semaines sur un siège éjectable. La procédure visant sa destitution, conformément aux lois en vigueur en RDC, a été enclenchée, et Thambwe Mwamba ne devrait pas mettre assez de temps avant d'être situé sur son sort. « Le secrétaire général du Sénat, Gilbert Kikudi Kongolo, a convié les sénateurs à une séance plénière ce jeudi, qui aura comme point à l’ordre du jour, l’identification et l’installation du doyen d’âge. Ce doyen d’âge avec deux benjamins du Sénat, qui composeront le bureau d’âge qui dirigera conformément au règlement intérieur », informe Média Congo.

Dans le camp de Thambwe Mwamba, on estime que ladite plénière est illégale; et de, d’autant plus que la session extraordinaire qui n’avait qu’un seul point à l'ordre du jour, a été clôturée le mardi. Outre la pétition, Alexis Thambwe Mwamba fait face à des poursuites judiciaires pour détournement de deniers publics. Le procureur général près la Cour de cassation estime qu’il est impérieux que le Président du Sénat puisse donner sa version des faits.

Ainsi, le bureau du Sénat est saisi pour autoriser l’instruction à charge du président du sénat pour détournement de derniers publics et lui permettre ainsi de présenter ses moyens de défense. Avant Alexis Thambwe Mwamba, deux autres proches de Kabila, notamment le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba et Jeanine Mabunda, la présidente de l’ Assemblée nationale, avaient également payé le lourd tribut du pourrissement des relations entre le président Félix Tshisékédi et son désormais ex-allié, Joseph Kabila.