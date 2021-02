RDC : Le président du Sénat pro- Kabila démissionne à son tour

Au Congo, le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, proche de l’ex-président Joseph Kabila, a présenté, vendredi 5 février 2021, sa démission.

RDC: Le président du Sénat Thambwe Mwamba (proche de Kabila) a déposé sa démission

Alexis Thambwe Mwamba, président du Sénat de la République démocratique du Congo (RDC), a rendu sa démission, vendredi 5 février 2021. Ce proche de l’ex-président Joseph Kabila était visé depuis quelques semaines, par une procédure de destitution lancée à son encontre par la nouvelle majorité au Parlement.

« Considérant d’une part que la confiance n’existe plus entre un groupe des sénateurs et moi-même, et d’autre part, l’installation d’un Bureau d’âge désormais opérationnel, je vous remets ma démission en tant que Président du Sénat », a écrit M. Thambwe Mwamba dans une lettre adressée au bureau provisoire de l’institution.

Outre la pétition de censure signée par 64 sénateurs sur un total de 109, ce proche de Joseph de Joseph Kabila, plusieurs fois ministre, fait également l’objet d’une procédure judiciaire pour détournement de deniers publics. Le parquet général près la Cour de cassation de la RDC, avait sollicité la levée de son immunité parlementaire.

Il était, jusqu’au mardi 4 février 2020, le dernier proche de l’ex-président, à être encore à la tête d’une institution politique. Le président Félix Tshisekedi a réussi à renverser en sa faveur la majorité parlementaire qui était acquise, jusqu'à une date récente, à Kabila. Thambwe Mwamba rejoint ainsi, Jeanine Mabunda, ex-présidente de l’ Assemblée nationale, et le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilkunkamba sur cette longue liste de proches de Joseph Kabila, contraints à la démission.