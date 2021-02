Voici les vraies raisons du refus de Bédié d'affronter Ouattara en 2020

Émile Constant Bombet, vice-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), est revenu sur les raisons de la non-participation d' Henri Konan Bédié et du PDCI-RDA au scrutin présidentiel du 31 octobre dernier.

Côte d' Ivoire: Pourquoi Bédié s'est refusé de participer à la présidentielle de 2020

C’est une question qui refait surface dans le débat politique à l'approche des élections législatives du 6 mars 2021. La participation des partis de l’opposition, notamment du PDCI dirigé par l’ancien président ivoirien, Henri Konan Bédié, alors que la quasi-totalité de leurs revendications issus du scrutin présidentiel du 31 octobre 2021, restent encore non satisfaites.

Lors de la dernière élection présidentielle en effet, l’ex-chef du Parlement ivoirien Guillaume Soro et Laurent Gbagbo avaient tous les deux, vu leurs candidatures rejetées, contrairement à Pascal Affi N'guessan et Henri Konan Bédié, retenus mais qui ont refusé de compétir, dénonçant la candidature ''illégale" du président Alassane Ouattara et une inféodation de la CEI (Commission électorale indépendante) au parti au pouvoir RHDP.

Interrogé sur les raisons qui motivent cette fois-ci la participation du PDCI, le parti politique de Bédié, au scrutin législatif de mars prochain, Emile Constant Bombet s'est expliqué.

«Attachés au strict respect des dispositions constitutionnelles de notre Pays, vous avez, comme tous nos militants, dans un élan patriotique, signifié sans hésitation, et avec la plus grande détermination, votre refus du non-respect des dispositions de notre Loi fondamentale, dans le cadre de l’organisation des élections présidentielles du mois d’octobre 2020 (...) C’est dans ce contexte précis que le président Bédié, ancien président de la République, notre Candidat, bien que qualifié par le Conseil Constitutionnel, n’a pas voulu se faire complice de ce qu’il a qualifié de parjure, au regard de notre droit constitutionnel, à savoir: «le troisième mandat anticonstitutionnel» du Président de la République sortant. Voici donc, dans la clarté, ce qui justifie la non-participation du Président Henri Konan Bédié aux élections présidentielles, et avec lui, des membres de la coalition de l’opposition», s'est-il justifié.

Emile Constant Bombet pense que la participation de l’opposition aux élections législatives du 6 mars 2021, est le prolongement de la lutte entamée contre le 3è mandat "anticonstitutionnel" du président Alassane Ouattara.

« Si le fondement de la lutte de l’opposition est le respect des dispositions constitutionnelles, aux fins du renforcement de l’État de Droit, ce combat trouve sa pleine justification dans l’engagement aux choix de nos Représentants à l’hémicycle, cadre par excellence des délibérations et de vote des lois qui fondent l’État de Droit et contribuent en sa protection et en sa pérennisation. C'est le cadre par excellence où la séparation des Pouvoirs trouve sa pleine manifestation aux fins de garantir les fondements de l’État de Droit », a indiqué M. Bombet.

« Cette participation aux élections législatives est en soi, le prolongement de la lutte politique pour laquelle nombre de nos Militants se sont sacrifiés! C’est donc en leurs mémoires que dans une synergie d’actions, nous devons aller à ces Élections et remporter des victoires qui contribueront à renforcer l’atteinte de nos objectifs, dans le cadre d’une amélioration qualitative de notre environnement sociopolitique. En nous y attelant avec détermination et succès, nous honorons les mémoires de nos vaillants Militants», a conclu l’ancien membre du gouvernement ivoirien.