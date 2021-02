Législatives 2021: Renaissance de la commune du Plateau avec OD

Pour les élections législatives prochaines en Côte d'Ivoire, les candidats de la commune du Plateau, Ouattara Dramane, Hamed Koffi Zarour, N’Cho Albert et N’Dah Assielou Guy Arnaud s’engagent à en faire un scrutin apaisé. Ils ont lu samedi la motion commune lors d’un point de presse à Pulman Hotel de ladite commune.

Motion pour des élections législatives apaisées dans la commune du Plateau

“Les candidats engagés à l’élection législative au plateau, invitent les médias à les accompagner dans cette démarche citoyenne, en s’abstenant de tout discours incitant à la division. Tous ensemble, unis, allons à des élections apaisées au Plateau.

Et que le meilleur des candidats gagne, avec les félicitations des candidats malheureux, au soir du samedi 6 mars 2021” ont fait savoir Ouattara Dramane dit OD, candidat du RHDP, et 3 autres déclarés pour les législatives du 06 mars dans la commune du Plateau.

"La Côte d’Ivoire va bientôt vivre une nouvelle période électorale. Cette fois, le suffrage du peuple sera sollicité pour une élection législative. Le Plateau, notre belle cité, ne sera pas en reste. Le samedi 6 mars prochain, les électeurs et les électrices iront porter leur voix sur le candidat de leur choix dans la circonscription électorale du Plateau. Les enjeux de ce scrutin sont importants et l’image de la dernière élection municipale dans notre cité, est encore présente dans nos esprits", ajoute-t-on.

« Cette rencontre obéit à une exigence d’élection apaisée dans la commune du Plateau. La raison est que le Plateau a connu des heurts lors des dernières élections municipales. Pour ce qu’il représente symboliquement, le Plateau ne devrait pas connaître pareils mouvements. Cela ne nous honore pas. Nous qui sommes les acteurs importants de la politique dans la commune, nous devons tout mettre en œuvre pour que la commune ne revive plus pareils incidents. C’est pourquoi j’ai entrepris à l’endroit de tous les candidats, cette initiative pour demander que nous puissions nous retrouver autour d’une plateforme commune pour appeler l’ensemble des candidats, leurs directions de campagne et l’ensemble de nos militants et sympathisants à respecter les adversaires et à œuvrer pour que nous puissions obtenir des élections apaisées. Les 4 que nous sommes, c’est nous qui avons accepté de signer cet accord pour que nous puissions œuvrer à des élections apaisées », a déclaré au passage Ouattara Dramane, initiateur de cette rencontre à laquelle Jacques Ehouo, candidat de la coalition Pdci-Rda/Eds. Ndlr) a manqué à l’appel.

“Au regard de ce qui nous a été donné de voir, nous les candidats à l’élection législative du Plateau : Appelons à un scrutin apaisé, en toute sécurité ; Interpellons les équipes de campagne afin de tout mettre en œuvre pour garantir le bon ton et la fraternité ; Demandons aux habitants et aux électeurs de notre commune de prôner le vivre ensemble ; Encourageons les électeurs à se déplacer massivement aux différents centres de vote”, ont souhaité les 4 candidats.

Le jeudi 18 février 2021 à Cocody les II-Plateaux, a eu lieu une cérémonie de signature d’un code de bonne conduite par les partis, groupements politiques et candidats indépendants aux élections législatives prévues le 06 mars 2021. Ce code est une initiative du National Democratic Institute (Ndi) soutenu par l’Agence américaine pour le développement international (Usaid), en partenariat avec la Commission électorale indépendante (Cei), pour des législatives sans tache.