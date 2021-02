Kobenan Kouassi Adjoumani prie pour Hamed Bakayoko

L'état de santé d' Hamed Bakayoko préoccupe beaucoup Kobenan Kouassi Adjoumani. Le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural a apporté tout son soutien au Premier ministre de Côte d'Ivoire, actuellement en France pour des raisons médicales.

Adjoumani adresse des prières pour Hamed Bakayoko

Le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, à l'instar de nombreuses personnalités politiques de la Côte d'Ivoire, suit de près l'état de santé d' Hamed Bakayoko. En effet, le Premier ministre d'Alassane Ouattara a été évacué en France pour des raisons sanitaires, le jeudi 18 février 2021.

"Le Premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, séjourne depuis le jeudi 18 février à Paris (France) pour des raisons de santé. Le chef du gouvernement y effectuera une série d'analyses médicales. Il devrait par la suite observer un repos avant de rejoindre Abidjan", a fait savoir la Primature dans une note publiée sur les réseaux sociaux.

Très touché par ce moment difficile que traverse le ministre d'Etat, ministre de la Défense, le porte-parole du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) lui a adressé un message de soutien.

"A Monsieur le Premier ministre @HamedBakayoko1. Excellence Monsieur le Premier Ministre, cher patron, cher frère, ces quelques lignes juste pour vous exprimer tout mon soutien et vous assurer de mes humbles prières quotidiennes pour votre très prompt rétablissement et votre retour rapide parmi nous", a écrit le transfuge du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) d'Henri Konan Bédié.

Pour Kobenan Kouassi Adjoumani, le chef du gouvernement est "un enfant de Dieu, une âme charitable au sens noble du terme, et le Seigneur dans sa bonté infinie se montre toujours bienveillant à l'égard de ceux qui ont toujours aimé se mettre au service des autres". Il a également fait savoir que "cette épreuve n'est qu'une petite parenthèse qui se refermera très vite" pour le maire de la commune d'Abobo qui lui permettra de reprendre sa place dans le gouvernement de Côte d'Ivoire et poursuivre sa mission auprès du président de la République, Alassane Ouattara.

Le gouvernement en union de prière pour le Premier ministre

Outre Kobenan Kouassi Adjoumani, Sidi Touré Tiémoko a laissé un message à l'ancien ministre des NTIC de Laurent Gbagbo, le fondateur du Front populaire ivoirien. "Mes pensées aujourd'hui sont dirigées vers notre Premier ministre, notre capitaine Hamed Bakayoko. Cher Grand frère, je te souhaite un prompt rétablissement, tu es un roc reviens nous en force. Dieu te garde", a déclaré le porte-parole du gouvernement ivoirien.

Patrick Achi a également montré son soutien à Hamed Bakayoko. "Cher Frère Hamed BAKAYOKO, mes pensées les plus fraternelles sont avec toi. Repose-toi et rejoins-nous rapidement. Nous avons besoin de toi, de tout ton talent et de ton énergie pour bâtir ensemble, avec Alassane Ouattara et tous les Ivoiriens, une Côte d'Ivoire meilleure", a souhaité le secrétaire général de la présidence de la République.